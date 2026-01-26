Ротань определился с футболистом, который не нужен Полесью
Телйор покинет клуб, когда истечет его контракт
Житомирское «Полесье» готово расстаться с легионером.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, руководство житомирского клуба и главный тренер Руслан Ротань не рассчитывают на правого защитника Лукаса Тейлора. Ожидается, что футболист доработает контракт до конца июня 2026 года и покинет клуб как свободный агент.
Основная причина такого решения – травматичность игрока. В этом сезоне Тейлор провел только один матч за житомирскую команду.
Ранее наставник житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему в клубе много представителей, связанных с киевским «Динамо».
