Полесье нашло усиление для Ротаня. Он наказал Динамо

Защитник «Эпицентра» Александр Климец попал в шорт-лист «Полесья».

Как сообщает Sport Arena, защитник «Эпицентра» оказался среди потенциальных зимних усилений «Полесья». 25-летний защитник привлек внимание житомирского клуба после яркого старта сезона, в частности исторического гола в ворота «Динамо» – первого для «Эпицентра» в УПЛ.

Всего в нынешней кампании Климец забил два мяча в 11 матчах. Футболист выступает за клуб из Каменца-Подольского с 2023 года, а до того играл за «Волынь» и «Карпаты».

Ранее сообщалось, что хавбеком «волков» Алексеем Гуцуляком интересуется «Истанбул Башакшехир».