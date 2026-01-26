Полесье нашло усиление для Ротаня. Он наказал Динамо
Климец может перебраться в Житомир
Защитник «Эпицентра» Александр Климец попал в шорт-лист «Полесья».
Как сообщает Sport Arena, защитник «Эпицентра» оказался среди потенциальных зимних усилений «Полесья». 25-летний защитник привлек внимание житомирского клуба после яркого старта сезона, в частности исторического гола в ворота «Динамо» – первого для «Эпицентра» в УПЛ.
Всего в нынешней кампании Климец забил два мяча в 11 матчах. Футболист выступает за клуб из Каменца-Подольского с 2023 года, а до того играл за «Волынь» и «Карпаты».
Ранее сообщалось, что хавбеком «волков» Алексеем Гуцуляком интересуется «Истанбул Башакшехир».
