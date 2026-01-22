Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Трабзонспора объяснил трансфер Сикана в Андерлехт: «Любили его»
Турция
Президент Трабзонспора объяснил трансфер Сикана в Андерлехт: «Любили его»

Эртугрул Доган пожелал удачи украинскому форварду

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Президент Трабзонспора Эртугрул Доган объяснил, почему клуб решил попрощаться с украинским форвардом Данилом Сиканом, перебравшимся в расположение Андерлехта

«Сикан – игрок, характер которого мы все очень любили. В течение своего пребывания здесь он работал дисциплинированно. Но в футболе такое случается.

Фатих Текке (главный тренер – ред) не рассматривал его в составе. Все кончилось так, что мы не потеряли денег. Желаем ему удачи», лаконично заявил Доган

В сезоне 2025/26 Даниил Сикан провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Место для Сикана. Андерлехт отправил нападающего в аренду
Украинский футболист может попасть в АПЛ. Есть официальное предложение
«Легендарная страсть». Сикан попрощался с Трабзонспором
Даниил Сикан Эртугрул Доган Трабзонспор Андерлехт чемпионат Турции по футболу чемпионат Бельгии по футболу
Олег Вахоцкий Источник
