Президент Трабзонспора объяснил трансфер Сикана в Андерлехт: «Любили его»

Президент Трабзонспора Эртугрул Доган объяснил, почему клуб решил попрощаться с украинским форвардом Данилом Сиканом, перебравшимся в расположение Андерлехта

«Сикан – игрок, характер которого мы все очень любили. В течение своего пребывания здесь он работал дисциплинированно. Но в футболе такое случается.

Фатих Текке (главный тренер – ред) не рассматривал его в составе. Все кончилось так, что мы не потеряли денег. Желаем ему удачи», лаконично заявил Доган

В сезоне 2025/26 Даниил Сикан провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.