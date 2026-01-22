Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мастантуоно вошел в тройку самых молодых бомбардиров Реала в ЛЧ
Лига чемпионов
22 января 2026, 07:50 | Обновлено 22 января 2026, 07:52
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Аргентинский футболист «Реала» Франко Мастантуоно стал третьим самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в составе «сливочных».

Это произошло 20 января в матче 7-го тура этапа лиги, в котором «Реал» дома разгромил «Монако» со счетом 6:1.

Мастантуоно забил свой первый мяч на турнире в возрасте 18 лет, 5 месяцев и 6 дней.

Лишь два игрока в истории «Реала» забивали в Лиге чемпионов в более молодом возрасте: Эндрик в 2024 году (18 лет, 1 месяц и 27 дней) и Рауль в 1995 году (18 лет, 3 месяца и 21 день).

Топ-10 самых молодых авторов забитых мячей за «Реал» в Лиге чемпионов:

  • 18 лет, 1 месяц и 27 дней – Эндрик (Бразилия), 2024 год
  • 18 лет, 3 месяца и 21 день – Рауль (Испания), 1995 год
  • 18 лет, 5 месяцев и 6 дней – Франко Мастантуоно (Аргентина), 2026 год
  • 18 лет, 9 месяцев и 28 дней – Родриго (Бразилия), 2019 год
  • 19 лет, 2 месяца и 21 день – Нико Пас (Аргентина), 2023 год
  • 19 лет, 4 месяца и 29 дней – Винисиус Жуниор (Бразилия), 2019 год
  • 19 лет, 8 месяцев и 6 дней – Серхио Рамос (Испания), 2005 год
  • 19 лет, 11 месяцев и 18 дней – Хавьер Портильо (Испания), 2002 год
  • 20 лет, 2 месяца и 22 дня – Джуд Беллингем (Англия), 2023 год
  • 20 лет, 4 месяца и 1 день – Роберто Сольдадо (Испания), 2005 год
Франко Мастантуоно Реал Мадрид Лига чемпионов статистика Монако Эндрик Рауль Гонсалес
Андрей Витренко Источник: Instagram
