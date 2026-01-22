Мастантуоно вошел в тройку самых молодых бомбардиров Реала в ЛЧ

Аргентинский футболист «Реала» Франко Мастантуоно стал третьим самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в составе «сливочных».

Это произошло 20 января в матче 7-го тура этапа лиги, в котором «Реал» дома разгромил «Монако» со счетом 6:1.

Мастантуоно забил свой первый мяч на турнире в возрасте 18 лет, 5 месяцев и 6 дней.

Лишь два игрока в истории «Реала» забивали в Лиге чемпионов в более молодом возрасте: Эндрик в 2024 году (18 лет, 1 месяц и 27 дней) и Рауль в 1995 году (18 лет, 3 месяца и 21 день).

Топ-10 самых молодых авторов забитых мячей за «Реал» в Лиге чемпионов: