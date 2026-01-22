Мастантуоно вошел в тройку самых молодых бомбардиров Реала в ЛЧ
Кто на первом и втором местах?
Аргентинский футболист «Реала» Франко Мастантуоно стал третьим самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в составе «сливочных».
Это произошло 20 января в матче 7-го тура этапа лиги, в котором «Реал» дома разгромил «Монако» со счетом 6:1.
Мастантуоно забил свой первый мяч на турнире в возрасте 18 лет, 5 месяцев и 6 дней.
Лишь два игрока в истории «Реала» забивали в Лиге чемпионов в более молодом возрасте: Эндрик в 2024 году (18 лет, 1 месяц и 27 дней) и Рауль в 1995 году (18 лет, 3 месяца и 21 день).
Топ-10 самых молодых авторов забитых мячей за «Реал» в Лиге чемпионов:
- 18 лет, 1 месяц и 27 дней – Эндрик (Бразилия), 2024 год
- 18 лет, 3 месяца и 21 день – Рауль (Испания), 1995 год
- 18 лет, 5 месяцев и 6 дней – Франко Мастантуоно (Аргентина), 2026 год
- 18 лет, 9 месяцев и 28 дней – Родриго (Бразилия), 2019 год
- 19 лет, 2 месяца и 21 день – Нико Пас (Аргентина), 2023 год
- 19 лет, 4 месяца и 29 дней – Винисиус Жуниор (Бразилия), 2019 год
- 19 лет, 8 месяцев и 6 дней – Серхио Рамос (Испания), 2005 год
- 19 лет, 11 месяцев и 18 дней – Хавьер Портильо (Испания), 2002 год
- 20 лет, 2 месяца и 22 дня – Джуд Беллингем (Англия), 2023 год
- 20 лет, 4 месяца и 1 день – Роберто Сольдадо (Испания), 2005 год
