Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица чемпионата Бельгии. На каком месте идет новая команда Сикана?
Чемпионат Бельгии
Сент-Трюйден
18.01.2026 20:15 – FT 1 : 0
Ауд-Хеверле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
21 января 2026, 17:29 |
445
0

Таблица чемпионата Бельгии. На каком месте идет новая команда Сикана?

Андерлехт располагается на четвертой позиции с 35 очками по итогам 21-го тура

21 января 2026, 17:29 |
445
0
Таблица чемпионата Бельгии. На каком месте идет новая команда Сикана?
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января Андерлехт официально объявил о трансфере 24-летнего украинского форварда Даниила Сикана из турецкого Трабзонспора.

Андерлехт, который 34 раз становился чемпионом Бельгии, в нынешнем сезоне национального первенства располагается на четвертом месте с 35 очками по итогам 21-го тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В последнем поединке Андерлехт потерпел поражение от Гента со счетом 2:4, пропустив три мяча после 80-й минуты.

Топ-6 чемпионата Бельгии: Юнион Сент-Жилуаз (45), Сент-Трюйден (42), Брюгге (41), Андерлехт (35), Мехелен (31), Гент (29).

По итогам 30 туров регулярного сезона чемпионата будут определены шесть команд, которые отправятся в «Чемпионшип Плей-офф». Там шесть коллективов проведут по 10 матчей (по два с каждым из соперников) и определят чемпиона.

В чемпионате Бельгии из украинцев также выступает Сергей Сидорчук, который защищает цвета Вестерло. Вестерло с 12 пунктами располагается на 12-й позиции.

Чемпионат Бельгии 2025/26. 21-й тур, 16–18 января

  • Брюгге – Ла-Лувьер – 2:3
  • Зюлте-Варегем – Генк – 2:1
  • Вестерло – Серкль Брюгге – 0:2
  • Юнион Сент-Жилуаз – Мехелен – 1:0
  • Гент – Андерлехт – 4:2
  • Дендер – Антверпен – 1:0
  • Шарлеруа – Стандард – 2:0
  • Сент-Трюйден – Ауд-Хеверле Левен – 1:0

Таблица чемпионата Бельгии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 21 13 6 2 37 - 12 24.01.26 21:45 Ауд-Хеверле - Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент 45
2 Сент-Трюйден 21 13 3 5 31 - 23 24.01.26 17:00 Ла Лувьер - Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге 42
3 Брюгге 21 13 2 6 38 - 25 24.01.26 19:15 Брюгге - Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге 41
4 Андерлехт 21 10 5 6 30 - 26 25.01.26 19:30 Андерлехт - Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт 35
5 Мехелен 21 8 7 6 25 - 23 25.01.26 20:15 Мехелен - Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа 31
6 Гент 21 8 5 8 32 - 31 23.01.26 21:45 Стандард - Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент 29
7 Стандард 21 8 3 10 18 - 25 23.01.26 21:45 Стандард - Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард 27
8 Антверпен 21 7 6 8 24 - 22 25.01.26 14:30 Антверпен - Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк 27
9 Шарлеруа 21 7 6 8 25 - 26 25.01.26 14:30 Антверпен - Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа 27
10 Зюлте-Варегем 21 6 8 7 28 - 30 24.01.26 19:15 Брюгге - Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем 26
11 Генк 21 6 7 8 28 - 33 25.01.26 17:00 Генк - Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк 25
12 Вестерло 21 6 6 9 28 - 32 25.01.26 20:15 Мехелен - Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт 24
13 Ла Лувьер 21 5 8 8 18 - 23 24.01.26 17:00 Ла Лувьер - Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК 23
14 Ауд-Хеверле 21 5 5 11 19 - 30 24.01.26 21:45 Ауд-Хеверле - Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем 20
15 Серкль Брюгге 21 4 8 9 27 - 30 25.01.26 17:00 Генк - Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард 20
16 Дендер ФК 21 3 7 11 17 - 34 25.01.26 19:30 Андерлехт - Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК 16
Полная таблица

По теме:
Стало известно, сколько Андерлехт заплатил за Даниила Сикана
Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 21 января. Смотреть онлайн LIVE
Бавария – Юнион Сент-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Сент-Трюйден Ла-Лувьер Зюлте-Варегем Ауд-Хеверле Левен Брюгге Генк Вестерло Сергей Сидорчук Серкль Брюгге Юнион Сент-Жилуаз Мехелен Гент Андерлехт Дендер Антверпен Шарлеруа Стандард чемпионат Бельгии по футболу Даниил Сикан статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Футбол | 21 января 2026, 09:53 1
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»

Наставник «Бенфики» ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса»

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21 января 2026, 10:05 7
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026
Футбол | 21.01.2026, 16:29
Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026
Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026
Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины
Футбол | 21.01.2026, 14:50
Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины
Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Футбол | 20.01.2026, 19:07
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
20.01.2026, 17:55 14
Футбол
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем