Таблица чемпионата Бельгии. На каком месте идет новая команда Сикана?
Андерлехт располагается на четвертой позиции с 35 очками по итогам 21-го тура
21 января Андерлехт официально объявил о трансфере 24-летнего украинского форварда Даниила Сикана из турецкого Трабзонспора.
Андерлехт, который 34 раз становился чемпионом Бельгии, в нынешнем сезоне национального первенства располагается на четвертом месте с 35 очками по итогам 21-го тура.
В последнем поединке Андерлехт потерпел поражение от Гента со счетом 2:4, пропустив три мяча после 80-й минуты.
Топ-6 чемпионата Бельгии: Юнион Сент-Жилуаз (45), Сент-Трюйден (42), Брюгге (41), Андерлехт (35), Мехелен (31), Гент (29).
По итогам 30 туров регулярного сезона чемпионата будут определены шесть команд, которые отправятся в «Чемпионшип Плей-офф». Там шесть коллективов проведут по 10 матчей (по два с каждым из соперников) и определят чемпиона.
В чемпионате Бельгии из украинцев также выступает Сергей Сидорчук, который защищает цвета Вестерло. Вестерло с 12 пунктами располагается на 12-й позиции.
Чемпионат Бельгии 2025/26. 21-й тур, 16–18 января
- Брюгге – Ла-Лувьер – 2:3
- Зюлте-Варегем – Генк – 2:1
- Вестерло – Серкль Брюгге – 0:2
- Юнион Сент-Жилуаз – Мехелен – 1:0
- Гент – Андерлехт – 4:2
- Дендер – Антверпен – 1:0
- Шарлеруа – Стандард – 2:0
- Сент-Трюйден – Ауд-Хеверле Левен – 1:0
Таблица чемпионата Бельгии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|21
|13
|6
|2
|37 - 12
|24.01.26 21:45 Ауд-Хеверле - Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент
|45
|2
|Сент-Трюйден
|21
|13
|3
|5
|31 - 23
|24.01.26 17:00 Ла Лувьер - Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге
|42
|3
|Брюгге
|21
|13
|2
|6
|38 - 25
|24.01.26 19:15 Брюгге - Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге
|41
|4
|Андерлехт
|21
|10
|5
|6
|30 - 26
|25.01.26 19:30 Андерлехт - Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт
|35
|5
|Мехелен
|21
|8
|7
|6
|25 - 23
|25.01.26 20:15 Мехелен - Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа
|31
|6
|Гент
|21
|8
|5
|8
|32 - 31
|23.01.26 21:45 Стандард - Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент
|29
|7
|Стандард
|21
|8
|3
|10
|18 - 25
|23.01.26 21:45 Стандард - Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард
|27
|8
|Антверпен
|21
|7
|6
|8
|24 - 22
|25.01.26 14:30 Антверпен - Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк
|27
|9
|Шарлеруа
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|25.01.26 14:30 Антверпен - Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа
|27
|10
|Зюлте-Варегем
|21
|6
|8
|7
|28 - 30
|24.01.26 19:15 Брюгге - Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем
|26
|11
|Генк
|21
|6
|7
|8
|28 - 33
|25.01.26 17:00 Генк - Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк
|25
|12
|Вестерло
|21
|6
|6
|9
|28 - 32
|25.01.26 20:15 Мехелен - Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт
|24
|13
|Ла Лувьер
|21
|5
|8
|8
|18 - 23
|24.01.26 17:00 Ла Лувьер - Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК
|23
|14
|Ауд-Хеверле
|21
|5
|5
|11
|19 - 30
|24.01.26 21:45 Ауд-Хеверле - Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем
|20
|15
|Серкль Брюгге
|21
|4
|8
|9
|27 - 30
|25.01.26 17:00 Генк - Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард
|20
|16
|Дендер ФК
|21
|3
|7
|11
|17 - 34
|25.01.26 19:30 Андерлехт - Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК
|16
