Форвард сборной Англии Гарри Кейн определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

32-летний футболист договорился о продлении сотрудничества с мюнхенской «Баварии» до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Нынешний контракт англичанина истекает летом 2027-го.

Кейн перебрался в чемпионат Германии летом 2023 года из английского «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел 28 матчей на клубном уровне, в которых забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи.

Трансферная стоимость Гарри составляет 65 миллионов евро. В активе Гарри – 111 игр в футболке сблрной Англии и 78 результативных ударов.

«Бавария» набрала 50 баллов после 18 туров и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице опережая «Боруссию» Дортмунд на 11 пунктов. Кейн в свою очередь удерживает лидерство в рейтинге бомбардиров (21 гол у Кейна против десяти у ближайших преследователей).