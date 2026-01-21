Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Германия
Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру

Форвард сборной Англии продлит контракт с мюнхенской «Баварией»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

32-летний футболист договорился о продлении сотрудничества с мюнхенской «Баварии» до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Нынешний контракт англичанина истекает летом 2027-го.

Кейн перебрался в чемпионат Германии летом 2023 года из английского «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел 28 матчей на клубном уровне, в которых забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи.

Трансферная стоимость Гарри составляет 65 миллионов евро. В активе Гарри – 111 игр в футболке сблрной Англии и 78 результативных ударов.

«Бавария» набрала 50 баллов после 18 туров и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице опережая «Боруссию» Дортмунд на 11 пунктов. Кейн в свою очередь удерживает лидерство в рейтинге бомбардиров (21 гол у Кейна против десяти у ближайших преследователей).

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Гарри Кейн Николо Скира продление контракта
Николай Тытюк Источник: Николо Скира
