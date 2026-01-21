В среду, 21 января, состоится матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и «Бенфика».

Поединок примет стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе гостей выступают разу два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

«Ювентус» с девятью баллами занимает 17-е место. «Бенфика» заработала шесть очков и идет 28-й.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция