Украинский полузащитник, который играл за Металлист, умер в возрасте 34 лет

Воспитанник закарпатского футбола, бывший игрок харьковского «Металлиста» Юрий Чонка умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщила SportArena.

Начинал карьеру в Ужгороде, где выступал за любительский клуб «Берегвидейк» из Берегового.

В 2011 году подписал профессиональный контракт с харьковским «Металлистом» на пять лет. Единственную игру в основном составе харьковчан Юрий провел 21 сентября 2011 года в рамках 1/16 финала Кубка Украины против своего бывшего клуба «Берегвидейка».

Футболист отыграл весь матч, закончившийся победой «Металлиста» со счетом 3:0.

В 2013 году Чонка перешел в белорусский клуб «Нафтан» из Новополоцка на правах аренды. После завершения аренды вернулся в «Металлист» и снова отправился в аренду, присоединившись к венгерскому «Балмазуйварошу».

С февраля 2020 по август 2021 года Чонка выступал за ФК «Ужгород», в составе которого завоевал путевку в Первую лигу. На уровне ПФЛ полузащитник провел 25 матчей, все – в составе ужгородского клуба.