Товарищеские матчи, 20 января. Динамо провело первый спарринг в межсезонье

20 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели 4 украинские команды.

Киевское Динамо провело первый матч в году, игра с командой Корона Кельце из Польши завершилась вничью (0:0).

Львовские Карпаты уступили команде Тэджон из Южной Кореи (1:2).

Команда Кудривка разошлась миром с клубом Арда из Болгарии (1:1).

С таким же счетом завершилась игра Александрии с клубом Шкендия из Северной Македонии (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 20 января 2026

Депортиво Ла-Гуайра (Венесуэла) – Пуэрто-Кабельо (Венесуэла) – 1:2

Ульсан Хенде (Южная Корея) – Шанхай Шэньхуа (Китай) – 2:1

Кофу (Япония) – Мосуперио (Япония) – 5:1

Кагосима Юнайтед (Япония) – Джубило Ивата (Япония) – 0:1

Касима (Япония) – Окаяма (Япония) – 1:0

Токио Верди (Япония) – Ависпа Фукуока (Япония) – 3:4

Урава (Япония) – Киото (Япония) – 2:1

Нобоока (Япония) – Вегалта Сендай (Япония) – 2:6

Симидзу (Япония) – Джираванц Китакюсю (Япония) – 2:1

Арка Гдыня (Польша) – Спартак Суботица (Сербия) – 4:1

Тржинец (Чехия) – Карвина B (Чехия) – 2:0

Карпаты Львов (Украина) – Тэджон (Южная Корея) – 1:2

Ружомберок (Словакия) – Банска-Бистрица (Словакия) – 4:1

Галлешер (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 4:0

Септември София (Болгария) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 0:2

Шелбурн (Ирландия) – Дандолк (Ирландия) – 2:1

БВ Линц (Австрия) – Чукарички (Сербия) – 1:1

Гонвед (Венгрия) – Словацко (Чехия) – 1:2

Кудровка (Украина) – Арда (Болгария) – 1:1

Лехия Гданьск (Польша) – Градец-Кралове (Чехия) – 1:2

ЛКС Лодзь (Польша) – Чаквар (Венгрия) – 3:0

Вечиста Краков (Польша) – Слога (Босния и Герцеговина) – 4:0

Гьилани (Косово) – Тыхы (Польша) – 1:2

Елимай Семей (Казахстан) – Жилина (Словакия) – 0:4

Вардар (Северная Македония) – Андижан (Узбекистан) – 1:1

Младост (Черногория) – Роданж (Люксембург) – 0:2

Спартак Суботица (Сербия) – Пелистер (Северная Македония) – 2:2

Ядран (Хорватия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:7

Злин (Чехия) – Войводина (Сербия) – 1:0

Корона Кельце (Польша) – Динамо Киев (Украина) – 0:0

Нови Пазар (Сербия) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 0:1

Александрия (Украина) – Шкендия (Северная Македония) – 1:1

Сигма Оломоуц (Чехия) – Филадельфия Юнион (США) – 1:1

Арка Гдыня (Польша) – Раднички Ниш (Сербия) – 2:0

Уотерфорд (Ирландия) – Керри (Ирландия) – 3:2

Хаммарбю (Швеция) – Пардубице (Чехия) – 0:0

Университарио (Перу) – ФБК Мельгар (Перу) – 3:2

ГКС Катовице (Польша) – Бачка-Топола (Сербия) – 2:1

Нэшвилл (США) – Чикаго Файр (США) – 1:4

Фирст Вена (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 3:3

Капфенберг (Австрия) – СК Вайц (Австрия) – 1:1

Миддельфарт (Дания) – Несбю (Дания) – 1:1

Л. Микулаш (Словакия) – Наместово (Словакия) – 6:1

Хеми Лейпциг (Германия) – Зандерсдорф (Германия) – 1:1

Пахерн (Австрия) – Гляйсдорф (Австрия) – 1:6

Аско Эдт (Австрия) – Амштеттен (Австрия) – 3:1

Динамо Гельфорт (Австрия) – Леобендорф (Австрия) – 1:2

Ниндорфер (Германия) – Альтона (Германия) – 1:1

Фельдбах (Германия) – Бакнанг (Германия) – 3:3

Янг Бойз II (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 5:1

Клостерфельде (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 2:4

Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – Гаркшайде (Германия) – 9:0

Дрогеда (Ирландия) – ЮК Дублин (Ирландия) – 1:1

Баркисимето (Венесуэла) – Депортиво Ла-Гуайра (Венесуэла) – 2:1

Видео матча: Динамо Киев (Украина) – Корона Кельце (Польша) – 0:0