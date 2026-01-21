Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 20 января. Динамо провело первый спарринг в межсезонье
Другие новости
21 января 2026, 12:59 | Обновлено 21 января 2026, 13:08
198
0

Товарищеские матчи, 20 января. Динамо провело первый спарринг в межсезонье

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

21 января 2026, 12:59 | Обновлено 21 января 2026, 13:08
198
0
Товарищеские матчи, 20 января. Динамо провело первый спарринг в межсезонье
ФК Динамо

20 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели 4 украинские команды.

Киевское Динамо провело первый матч в году, игра с командой Корона Кельце из Польши завершилась вничью (0:0).

Львовские Карпаты уступили команде Тэджон из Южной Кореи (1:2).

Команда Кудривка разошлась миром с клубом Арда из Болгарии (1:1).

С таким же счетом завершилась игра Александрии с клубом Шкендия из Северной Македонии (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 20 января 2026

  • Депортиво Ла-Гуайра (Венесуэла) – Пуэрто-Кабельо (Венесуэла) – 1:2
  • Ульсан Хенде (Южная Корея) – Шанхай Шэньхуа (Китай) – 2:1
  • Кофу (Япония) – Мосуперио (Япония) – 5:1
  • Кагосима Юнайтед (Япония) – Джубило Ивата (Япония) – 0:1
  • Касима (Япония) – Окаяма (Япония) – 1:0
  • Токио Верди (Япония) – Ависпа Фукуока (Япония) – 3:4
  • Урава (Япония) – Киото (Япония) – 2:1
  • Нобоока (Япония) – Вегалта Сендай (Япония) – 2:6
  • Симидзу (Япония) – Джираванц Китакюсю (Япония) – 2:1
  • Арка Гдыня (Польша) – Спартак Суботица (Сербия) – 4:1
  • Тржинец (Чехия) – Карвина B (Чехия) – 2:0
  • Карпаты Львов (Украина) – Тэджон (Южная Корея) – 1:2
  • Ружомберок (Словакия) – Банска-Бистрица (Словакия) – 4:1
  • Галлешер (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 4:0
  • Септември София (Болгария) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 0:2
  • Шелбурн (Ирландия) – Дандолк (Ирландия) – 2:1
  • БВ Линц (Австрия) – Чукарички (Сербия) – 1:1
  • Гонвед (Венгрия) – Словацко (Чехия) – 1:2
  • Кудровка (Украина) – Арда (Болгария) – 1:1
  • Лехия Гданьск (Польша) – Градец-Кралове (Чехия) – 1:2
  • ЛКС Лодзь (Польша) – Чаквар (Венгрия) – 3:0
  • Вечиста Краков (Польша) – Слога (Босния и Герцеговина) – 4:0
  • Гьилани (Косово) – Тыхы (Польша) – 1:2
  • Елимай Семей (Казахстан) – Жилина (Словакия) – 0:4
  • Вардар (Северная Македония) – Андижан (Узбекистан) – 1:1
  • Младост (Черногория) – Роданж (Люксембург) – 0:2
  • Спартак Суботица (Сербия) – Пелистер (Северная Македония) – 2:2
  • Ядран (Хорватия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:7
  • Злин (Чехия) – Войводина (Сербия) – 1:0
  • Корона Кельце (Польша) – Динамо Киев (Украина) – 0:0
  • Нови Пазар (Сербия) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 0:1
  • Александрия (Украина) – Шкендия (Северная Македония) – 1:1
  • Сигма Оломоуц (Чехия) – Филадельфия Юнион (США) – 1:1
  • Арка Гдыня (Польша) – Раднички Ниш (Сербия) – 2:0
  • Уотерфорд (Ирландия) – Керри (Ирландия) – 3:2
  • Хаммарбю (Швеция) – Пардубице (Чехия) – 0:0
  • Университарио (Перу) – ФБК Мельгар (Перу) – 3:2
  • ГКС Катовице (Польша) – Бачка-Топола (Сербия) – 2:1
  • Нэшвилл (США) – Чикаго Файр (США) – 1:4
  • Фирст Вена (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 3:3
  • Капфенберг (Австрия) – СК Вайц (Австрия) – 1:1
  • Миддельфарт (Дания) – Несбю (Дания) – 1:1
  • Л. Микулаш (Словакия) – Наместово (Словакия) – 6:1
  • Хеми Лейпциг (Германия) – Зандерсдорф (Германия) – 1:1
  • Пахерн (Австрия) – Гляйсдорф (Австрия) – 1:6
  • Аско Эдт (Австрия) – Амштеттен (Австрия) – 3:1
  • Динамо Гельфорт (Австрия) – Леобендорф (Австрия) – 1:2
  • Ниндорфер (Германия) – Альтона (Германия) – 1:1
  • Фельдбах (Германия) – Бакнанг (Германия) – 3:3
  • Янг Бойз II (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 5:1
  • Клостерфельде (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 2:4
  • Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – Гаркшайде (Германия) – 9:0
  • Дрогеда (Ирландия) – ЮК Дублин (Ирландия) – 1:1
  • Баркисимето (Венесуэла) – Депортиво Ла-Гуайра (Венесуэла) – 2:1

Видео матча: Динамо Киев (Украина) – Корона Кельце (Польша) – 0:0

По теме:
Стартовый спарринг. Колос проводит товарищеский матч с польской Вислой
Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B
товарищеские матчи Динамо Киев Корона Кельце контрольные матчи УПЛ Карпаты Львов Тэджон Хана Ситизен Кудровка Арда Кырджали Александрия Шкендия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20 января 2026, 14:36 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 10:24 1
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Футбол | 21.01.2026, 08:33
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 06:23
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Футбол | 20.01.2026, 19:23
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
20.01.2026, 07:49 20
Футбол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем