Товарищеские матчи, 20 января. Динамо провело первый спарринг в межсезонье

20 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели 4 украинские команды.
Киевское Динамо провело первый матч в году, игра с командой Корона Кельце из Польши завершилась вничью (0:0).
Львовские Карпаты уступили команде Тэджон из Южной Кореи (1:2).
Команда Кудривка разошлась миром с клубом Арда из Болгарии (1:1).
С таким же счетом завершилась игра Александрии с клубом Шкендия из Северной Македонии (1:1).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 20 января 2026
- Депортиво Ла-Гуайра (Венесуэла) – Пуэрто-Кабельо (Венесуэла) – 1:2
- Ульсан Хенде (Южная Корея) – Шанхай Шэньхуа (Китай) – 2:1
- Кофу (Япония) – Мосуперио (Япония) – 5:1
- Кагосима Юнайтед (Япония) – Джубило Ивата (Япония) – 0:1
- Касима (Япония) – Окаяма (Япония) – 1:0
- Токио Верди (Япония) – Ависпа Фукуока (Япония) – 3:4
- Урава (Япония) – Киото (Япония) – 2:1
- Нобоока (Япония) – Вегалта Сендай (Япония) – 2:6
- Симидзу (Япония) – Джираванц Китакюсю (Япония) – 2:1
- Арка Гдыня (Польша) – Спартак Суботица (Сербия) – 4:1
- Тржинец (Чехия) – Карвина B (Чехия) – 2:0
- Карпаты Львов (Украина) – Тэджон (Южная Корея) – 1:2
- Ружомберок (Словакия) – Банска-Бистрица (Словакия) – 4:1
- Галлешер (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 4:0
- Септември София (Болгария) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 0:2
- Шелбурн (Ирландия) – Дандолк (Ирландия) – 2:1
- БВ Линц (Австрия) – Чукарички (Сербия) – 1:1
- Гонвед (Венгрия) – Словацко (Чехия) – 1:2
- Кудровка (Украина) – Арда (Болгария) – 1:1
- Лехия Гданьск (Польша) – Градец-Кралове (Чехия) – 1:2
- ЛКС Лодзь (Польша) – Чаквар (Венгрия) – 3:0
- Вечиста Краков (Польша) – Слога (Босния и Герцеговина) – 4:0
- Гьилани (Косово) – Тыхы (Польша) – 1:2
- Елимай Семей (Казахстан) – Жилина (Словакия) – 0:4
- Вардар (Северная Македония) – Андижан (Узбекистан) – 1:1
- Младост (Черногория) – Роданж (Люксембург) – 0:2
- Спартак Суботица (Сербия) – Пелистер (Северная Македония) – 2:2
- Ядран (Хорватия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:7
- Злин (Чехия) – Войводина (Сербия) – 1:0
- Корона Кельце (Польша) – Динамо Киев (Украина) – 0:0
- Нови Пазар (Сербия) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 0:1
- Александрия (Украина) – Шкендия (Северная Македония) – 1:1
- Сигма Оломоуц (Чехия) – Филадельфия Юнион (США) – 1:1
- Арка Гдыня (Польша) – Раднички Ниш (Сербия) – 2:0
- Уотерфорд (Ирландия) – Керри (Ирландия) – 3:2
- Хаммарбю (Швеция) – Пардубице (Чехия) – 0:0
- Университарио (Перу) – ФБК Мельгар (Перу) – 3:2
- ГКС Катовице (Польша) – Бачка-Топола (Сербия) – 2:1
- Нэшвилл (США) – Чикаго Файр (США) – 1:4
- Фирст Вена (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 3:3
- Капфенберг (Австрия) – СК Вайц (Австрия) – 1:1
- Миддельфарт (Дания) – Несбю (Дания) – 1:1
- Л. Микулаш (Словакия) – Наместово (Словакия) – 6:1
- Хеми Лейпциг (Германия) – Зандерсдорф (Германия) – 1:1
- Пахерн (Австрия) – Гляйсдорф (Австрия) – 1:6
- Аско Эдт (Австрия) – Амштеттен (Австрия) – 3:1
- Динамо Гельфорт (Австрия) – Леобендорф (Австрия) – 1:2
- Ниндорфер (Германия) – Альтона (Германия) – 1:1
- Фельдбах (Германия) – Бакнанг (Германия) – 3:3
- Янг Бойз II (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 5:1
- Клостерфельде (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 2:4
- Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – Гаркшайде (Германия) – 9:0
- Дрогеда (Ирландия) – ЮК Дублин (Ирландия) – 1:1
- Баркисимето (Венесуэла) – Депортиво Ла-Гуайра (Венесуэла) – 2:1
Видео матча: Динамо Киев (Украина) – Корона Кельце (Польша) – 0:0
