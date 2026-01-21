Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артета идет на 3-е место в истории ЛЧ по среднему количеству очков за матч
Лига чемпионов
Артета идет на 3-е место в истории ЛЧ по среднему количеству очков за матч

Феноменальная победная серия «канониров» отразилась на показателях тренера Арсенала

Артета идет на 3-е место в истории ЛЧ по среднему количеству очков за матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер Арсенала Микель Артета является третьим лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по среднему количеству набранных очков за матч.

После победного выездного поединка 7 тура против Интера в активе испанского специалиста стало 2.16 очков в среднем за игру.

Такого результата Артета добился в 31 матче турнира.

Впереди испанца в рейтинге только два немецких тренера - Ханс-Дитер Флик (2.32) и Юпп Хайнкес (2.26).

Стоит отметить, что рейтинг составлен только из тех тренеров, которые провели не менее 25 матчей во главе команд самого престижного турнира Европы.

Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в истории Лиги чемпионов (минимум 25 сыгранных матчей)

  • 2.32 – Ханс-Дитер Флик (Германия), 38 матчей
  • 2.26 – Юпп Хайнкес (Германия), 47 матчей
  • 2.16 – Микель Артета (Испания), 31 матч
  • 2.05 – Пеп Гвардиола (Испания), 188 матчей
  • 2.05 – Франк Райкард (Нидерланды), 40 матчей
  • 2.02 – Зинедин Зидан (Франция), 53 матча
  • 2.01 – Луис Энрике (Испания), 69 матчей
  • 1.97 – Луи ван Гал (Нидерланды), 95 матчей
  • 1.96 – Томас Тухель (Германия), 67 матчей
  • 1.95 – Карло Анчелотти (Италия), 218 матчей
