Артета идет на 3-е место в истории ЛЧ по среднему количеству очков за матч

Главный тренер Арсенала Микель Артета является третьим лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по среднему количеству набранных очков за матч.

После победного выездного поединка 7 тура против Интера в активе испанского специалиста стало 2.16 очков в среднем за игру.

Такого результата Артета добился в 31 матче турнира.

Впереди испанца в рейтинге только два немецких тренера - Ханс-Дитер Флик (2.32) и Юпп Хайнкес (2.26).

Стоит отметить, что рейтинг составлен только из тех тренеров, которые провели не менее 25 матчей во главе команд самого престижного турнира Европы.

Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в истории Лиги чемпионов (минимум 25 сыгранных матчей)