Украина. Премьер лига
21 января 2026, 13:10
Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B

Поединок состоится 22 января в 12:00 по киевскому времени

Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B
ФК Карпаты

22 января львовские «Карпаты» проведут спарринг с «Мурсией» B.

«Карпаты» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команда проводит сборы в Испании, в рамках которых ей предстоит провести еще семь спаррингов. Первый завершился поражением от южнокорейского «Теджона».

Матч с «Мурсией» B состоится 22 января в 12:00 по киевскому времени.

Контрольные матчи «Карпат» на зимних сборах:

  • 22 января – Мурсия B (Испания);
  • 28 января – Оденсе (Дания);
  • 29 января – ИФК Вернаму (Швеция);
  • 3 февраля – соперник будет определен позже;
  • 7 февраля – ГАИС (Швеция);
  • 8 февраля – Стьярнан (Исландия);
  • 13 февраля – Тяньцзинь (Китай).
Карпаты Львов УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мурсия
