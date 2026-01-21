Украина. Премьер лига21 января 2026, 13:10 |
Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B
Поединок состоится 22 января в 12:00 по киевскому времени
21 января 2026, 13:10 |
22 января львовские «Карпаты» проведут спарринг с «Мурсией» B.
«Карпаты» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команда проводит сборы в Испании, в рамках которых ей предстоит провести еще семь спаррингов. Первый завершился поражением от южнокорейского «Теджона».
Матч с «Мурсией» B состоится 22 января в 12:00 по киевскому времени.
Контрольные матчи «Карпат» на зимних сборах:
- 22 января – Мурсия B (Испания);
- 28 января – Оденсе (Дания);
- 29 января – ИФК Вернаму (Швеция);
- 3 февраля – соперник будет определен позже;
- 7 февраля – ГАИС (Швеция);
- 8 февраля – Стьярнан (Исландия);
- 13 февраля – Тяньцзинь (Китай).
