Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B

22 января львовские «Карпаты» проведут спарринг с «Мурсией» B.

«Карпаты» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команда проводит сборы в Испании, в рамках которых ей предстоит провести еще семь спаррингов. Первый завершился поражением от южнокорейского «Теджона».

Матч с «Мурсией» B состоится 22 января в 12:00 по киевскому времени.

Контрольные матчи «Карпат» на зимних сборах: