Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕДУШКО: «Динамо провело этот товарищеский матч на фоне нагрузок»
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 12:17 | Обновлено 21 января 2026, 12:20
238
0

РЕДУШКО: «Динамо провело этот товарищеский матч на фоне нагрузок»

Полузащитник Динамо прокомментировал спарринг против Короны Кельце

21 января 2026, 12:17 | Обновлено 21 января 2026, 12:20
238
0
РЕДУШКО: «Динамо провело этот товарищеский матч на фоне нагрузок»
ФК Динамо. Богдан Редушко

Полузащитник «Динамо» Богдан Редушко после первого контрольного матча на турецком сборе против польской «Короны» (0:0) поделился впечатлениями от игры:

– Конечно, играть матчи приятнее, чем бегать. Эту игру мы провели на фоне нагрузок, как раз имели возможность почувствовать, как думаем, увидеть, как перестраиваемся и каково наше физическое состояние.

– На каком этапе готовности, по вашему мнению, находится команда?

– Это только начало сбора, пятый день, поэтому, соответственно, мы находимся на начальной стадии. Впереди еще несколько контрольных матчей, поэтому готовимся дальше. С каждой игрой и каждой тренировкой будем набирать форму.

– Прокомментируйте яркий момент после отличной атаки, когда вы должны были забивать, перебрасывая вратаря.

– Наносил удар, но не получилось – вратарь «потянул». Хотел забить. Что касается игры, у нас была тактика, согласно которой все должны были идти вперед и все – возвращаться назад. Также должны были сыграть дисциплинированно, но с акцентом больше не на результат, а на командную игру.

– Для вас это первый сбор с основной командой, что чувствуете? Что для вас здесь нового? Был ли определенный мандраж перед выездом в Турцию?

– Здесь более тяжелые нагрузки, больше беговой работы, выше интенсивность упражнений. В течение первых дней еще было тяжело, но со временем, думаю, привыкну, и все будет хорошо.

– Какие компоненты вы успели улучшить за эти несколько дней?

– Прошло еще слишком мало времени, рано о чем-то говорить.

По теме:
Стартовый спарринг. Колос проводит товарищеский матч с польской Вислой
Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты проведут товарищеский матч с Мурсией B
Динамо Киев товарищеские матчи Корона Кельце учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Богдан Редушко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21 января 2026, 08:31 0
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»

Украинец выделил Тайсона Фьюри

7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Футбол | 21 января 2026, 10:17 0
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно

Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…

Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20.01.2026, 14:40
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Футбол | 21.01.2026, 04:31
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20.01.2026, 14:36
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
19.01.2026, 21:28
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем