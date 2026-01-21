РЕДУШКО: «Динамо провело этот товарищеский матч на фоне нагрузок»
Полузащитник Динамо прокомментировал спарринг против Короны Кельце
Полузащитник «Динамо» Богдан Редушко после первого контрольного матча на турецком сборе против польской «Короны» (0:0) поделился впечатлениями от игры:
– Конечно, играть матчи приятнее, чем бегать. Эту игру мы провели на фоне нагрузок, как раз имели возможность почувствовать, как думаем, увидеть, как перестраиваемся и каково наше физическое состояние.
– На каком этапе готовности, по вашему мнению, находится команда?
– Это только начало сбора, пятый день, поэтому, соответственно, мы находимся на начальной стадии. Впереди еще несколько контрольных матчей, поэтому готовимся дальше. С каждой игрой и каждой тренировкой будем набирать форму.
– Прокомментируйте яркий момент после отличной атаки, когда вы должны были забивать, перебрасывая вратаря.
– Наносил удар, но не получилось – вратарь «потянул». Хотел забить. Что касается игры, у нас была тактика, согласно которой все должны были идти вперед и все – возвращаться назад. Также должны были сыграть дисциплинированно, но с акцентом больше не на результат, а на командную игру.
– Для вас это первый сбор с основной командой, что чувствуете? Что для вас здесь нового? Был ли определенный мандраж перед выездом в Турцию?
– Здесь более тяжелые нагрузки, больше беговой работы, выше интенсивность упражнений. В течение первых дней еще было тяжело, но со временем, думаю, привыкну, и все будет хорошо.
– Какие компоненты вы успели улучшить за эти несколько дней?
– Прошло еще слишком мало времени, рано о чем-то говорить.
