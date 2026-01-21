ОФИЦИАЛЬНО. Работал с Маркевичем. Нива Тернополь нашла нового спортдира
Артур Довгошия получил должность в тернопольском клубе
Тернопольская Нива официально объявила о назначении украинского специалиста Артура Довгошеи на должность спортивного директора. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Желаем Артуру Долгошее успешной работы и реализации поставленных задач вместе с ФК «Нива» Тернополь», – лаконично говорится в сообщении.
Артур Довгошея имеет большой опыт работы в украинском футболе. Ранее он занимал должность спортивного директора во львовских Карпатах, где работал в период, когда главным тренером команды был Мирон Маркевич.
В преддверии тернопольская Нива объявила о назначении нового главного тренера. На вакантную должность был приглашен Олег Дулуб, который и стал преемником Юрия Вирта.
В нынешнем сезоне тернопольская Нива занимает восьмое место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 23 турнирных балла после 18 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву
Линда Климовичова доставила Элине немало проблем в первом сете