ОФИЦИАЛЬНО. Работал с Маркевичем. Нива Тернополь нашла нового спортдира

Тернопольская Нива официально объявила о назначении украинского специалиста Артура Довгошеи на должность спортивного директора. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем Артуру Долгошее успешной работы и реализации поставленных задач вместе с ФК «Нива» Тернополь», – лаконично говорится в сообщении.

Артур Довгошея имеет большой опыт работы в украинском футболе. Ранее он занимал должность спортивного директора во львовских Карпатах, где работал в период, когда главным тренером команды был Мирон Маркевич.

В преддверии тернопольская Нива объявила о назначении нового главного тренера. На вакантную должность был приглашен Олег Дулуб, который и стал преемником Юрия Вирта.

В нынешнем сезоне тернопольская Нива занимает восьмое место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 23 турнирных балла после 18 сыгранных матчей.