  Милевский отреагировал на катастрофу в Киеве и обратился к властям
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 21:55
1

Милевский отреагировал на катастрофу в Киеве и обратился к властям

Артем – об отключении света в столице

Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский эмоционально высказался по поводу ситуации с отключениями электроэнергии в Киеве. Футболист сравнил столицу с другими городами и не скрывал возмущения.

«Хочу поблагодарить Львов и Харьков за свет. Иногда кажется, что именно они должны быть столицей Украины. То, что происходит в Киеве, – это вообще серьезно? Выключать и включать свет на 20 минут... Ну вам самим, бл**ь, не стыдно? Столица Киев или кто?» – сказал Милевский.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
myroslavmail
що мудрого він хотів сказати?
