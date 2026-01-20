Милевский отреагировал на катастрофу в Киеве и обратился к властям
Артем – об отключении света в столице
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский эмоционально высказался по поводу ситуации с отключениями электроэнергии в Киеве. Футболист сравнил столицу с другими городами и не скрывал возмущения.
«Хочу поблагодарить Львов и Харьков за свет. Иногда кажется, что именно они должны быть столицей Украины. То, что происходит в Киеве, – это вообще серьезно? Выключать и включать свет на 20 минут... Ну вам самим, бл**ь, не стыдно? Столица Киев или кто?» – сказал Милевский.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
