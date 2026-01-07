ОФИЦИАЛЬНО. Украинец пошел на повышение в чемпионате Словакии

Молодой украинский нападающий Максим Химинец официально пошел на повышение в Словакии: футболист перешел из клуба второй лиги «Погронье» в представителя высшего дивизиона – «Железярне» Подбрезова.

Условия трансфера и нового контракта игрока не разглашаются.

19-летний форвард защищал цвета «Погронье» с лета 2024 года. За это время Максим провёл 21 матч за молодежную команду (7 голов), а также 39 поединков за основную команду, в которых забил 3 мяча и отдал 11 результативных передач.

Для «Железярне» Химинец – не чужая фигура, ведь молодой футболист уже находился в структуре клуба с лета 2022 по лето 2024 года. В тот период Максима не привлекали к матчам основной команды, поэтому украинец выступал за молодежный состав – 32 поединка и 8 голов.

В турнирной таблице «Железиарное» после 18 туров занимает шестую строчку (24 балла).