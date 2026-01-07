Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец пошел на повышение в чемпионате Словакии
Другие новости
07 января 2026, 11:59 | Обновлено 07 января 2026, 12:02
713
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец пошел на повышение в чемпионате Словакии

Максим Химинец перебрался в клуб из высшей лиги – «Железиарное» Подбрезова

07 января 2026, 11:59 | Обновлено 07 января 2026, 12:02
713
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец пошел на повышение в чемпионате Словакии
ФК Погронье. Максим Химинец

Молодой украинский нападающий Максим Химинец официально пошел на повышение в Словакии: футболист перешел из клуба второй лиги «Погронье» в представителя высшего дивизиона – «Железярне» Подбрезова.

Условия трансфера и нового контракта игрока не разглашаются.

19-летний форвард защищал цвета «Погронье» с лета 2024 года. За это время Максим провёл 21 матч за молодежную команду (7 голов), а также 39 поединков за основную команду, в которых забил 3 мяча и отдал 11 результативных передач.

Для «Железярне» Химинец – не чужая фигура, ведь молодой футболист уже находился в структуре клуба с лета 2022 по лето 2024 года. В тот период Максима не привлекали к матчам основной команды, поэтому украинец выступал за молодежный состав – 32 поединка и 8 голов.

В турнирной таблице «Железиарное» после 18 туров занимает шестую строчку (24 балла).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный французский нападающий продолжит карьеру в Африке
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с вратарем сборной Турции
Романо подтвердил. Ман Сити подписывает топ-игрока за 65 миллионов фунтов
Железиарне Подбрезова чемпионат Словакии по футболу трансферы
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок
Футбол | 07 января 2026, 12:44 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок

«Насаф» Карши сообщил об уходе Александра Воробья

Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Бокс | 06 января 2026, 13:37 1
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии

Бывший чемпион мира собирается повесить перчатки на гвоздь

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07.01.2026, 08:20
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Теннис | 07.01.2026, 08:34
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 10
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 1
Бокс
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем