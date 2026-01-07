Англия07 января 2026, 10:16 | Обновлено 07 января 2026, 10:17
564
0
Ярмолюк идет вторым в сезоне АПЛ по количеству выигранных владений мячом
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк занимает второе место в АПЛ по количеству выигранных владений мячом.
В активе украинца 107 подобных действий в сезоне 2025/26.
Лидером с большим отрывом в данном рейтинге является игрок Ноттингем Форест Эллиот Андерсон, выигравший 177 владений мячом.
Игроки АПЛ с наибольшим количеством выигранных владений мячом в сезоне 2025/26
- 177 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)
- 107 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 104 – Жоао Гомес (Вулвергхэмптон)
- 102 – Андре (Вулверхэмптон)
- 101 – Матеус Нунес (Манчестер Сити)
- 101 – Доминик Собослаи (Ливерпуль)
- 100 – Тайрик Митчелл (Кристалл Пэлас)
- 98 – Адриан Трюффер (Борнмут)
- 97 – Антуан Семеньо (Борнмут)
- 96 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
