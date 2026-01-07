Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 10:16 | Обновлено 07 января 2026, 10:17
Ярмолюк идет вторым в сезоне АПЛ по количеству выигранных владений мячом

Кто является лидером Премьер-лиги по данному показателю?

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк занимает второе место в АПЛ по количеству выигранных владений мячом.

В активе украинца 107 подобных действий в сезоне 2025/26.

Лидером с большим отрывом в данном рейтинге является игрок Ноттингем Форест Эллиот Андерсон, выигравший 177 владений мячом.

Игроки АПЛ с наибольшим количеством выигранных владений мячом в сезоне 2025/26

  • 177 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)
  • 107 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 104 – Жоао Гомес (Вулвергхэмптон)
  • 102 – Андре (Вулверхэмптон)
  • 101 – Матеус Нунес (Манчестер Сити)
  • 101 – Доминик Собослаи (Ливерпуль)
  • 100 – Тайрик Митчелл (Кристалл Пэлас)
  • 98 – Адриан Трюффер (Борнмут)
  • 97 – Антуан Семеньо (Борнмут)
  • 96 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
