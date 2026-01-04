Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский футболист включен в резервый состав на игру с Тоттенхэмом
Англия
04 января 2026, 16:51 | Обновлено 04 января 2026, 17:18
543
0

Украинский футболист включен в резервый состав на игру с Тоттенхэмом

Тимур Тутеров начнет матч на скамейке запасных Сандерленда

04 января 2026, 16:51 | Обновлено 04 января 2026, 17:18
543
0
Украинский футболист включен в резервый состав на игру с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров

4 января в 17:00 пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм принимает Сандерленд на домашней арене в Лондоне

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Названы стартовые составы. У черных котов в резерве заявлен украинский футболист Тимур Тутеров.

Тоттенхэм идет на 13-й позиции (26 очков), Сандерленд находится на 7-м месте (29 пунктов).

Стартовые составы на матч Тоттенхэм – Сандерленд

По теме:
Манчестер Юнайтед – лидер сезона АПЛ по количеству попаданий в каркас ворот
Джонсон и другие самые дорогие покупки в истории Кристал Пэлас
Феерия в семь голов. Украинец помог клубу оформить разгром в Англии
Тимур Тутеров Сандерленд Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03 января 2026, 20:42 3
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»

Дмитрулин похвалил Леоненко

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04 января 2026, 08:44 4
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»

Боксер – о бое с Брюстером

Реал достиг соглашения с полузащитником клуба-сенсации. Романо подтвердил
Футбол | 04.01.2026, 16:08
Реал достиг соглашения с полузащитником клуба-сенсации. Романо подтвердил
Реал достиг соглашения с полузащитником клуба-сенсации. Романо подтвердил
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Футбол | 04.01.2026, 12:59
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 16
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 5
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем