Англия04 января 2026, 16:51 | Обновлено 04 января 2026, 17:18
Украинский футболист включен в резервый состав на игру с Тоттенхэмом
Тимур Тутеров начнет матч на скамейке запасных Сандерленда
04 января 2026, 16:51 | Обновлено 04 января 2026, 17:18
4 января в 17:00 пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм принимает Сандерленд на домашней арене в Лондоне
Названы стартовые составы. У черных котов в резерве заявлен украинский футболист Тимур Тутеров.
Тоттенхэм идет на 13-й позиции (26 очков), Сандерленд находится на 7-м месте (29 пунктов).
Стартовые составы на матч Тоттенхэм – Сандерленд
