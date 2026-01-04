Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 января 2026, 17:07 | Обновлено 04 января 2026, 17:20
Джонсон и другие самые дорогие покупки в истории Кристал Пэлас

Валлиец превзошел предыдущий рекорд Бентеке почти на 9 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Бреннан Джонсон

Как мы уже сообщали ранее, Бреннан Джонсон стал самым дорогим приобретением в истории Кристал Пэлас.

Валлиец перешел из Тоттенхэма в другой лондонский клуб за 40 млн евро, что стало превращением прошлого трансферного рекорда Кристал Пэлас почти на 9 млн евро.

Предыдущим самым дорогим трансфером в истории клуба был переход Кристиана Бентеке в сезоне 2016/17 из Ливерпуля за 31.2 млн. евро.

Самые дорогие покупки в истории Кристал Пэлас

  • 40.0 млн евро – Бреннан Джонсон (2025/26, из Тоттенхэм Хотспур)
  • 31.2 млн евро – Кристиан Бентеке (2016/17, из Ливерпуля)
  • 30.0 млн евро – Иереми Пино (2025/26, из Вильярреала)
  • 29.7 млн ​​евро – Эдди Нкетия (2024/25, из Арсенала)
  • 28.2 млн евро – Мамаду Сахо (2017/18, из Ливерпуля)
  • 23.3 млн евро – Марк Гехи (2021/22, из Челси)
  • 23.0 млн евро – Джейди Канво (2025/26, из Тулузы)
  • 22.6 млн евро – Шейк Дукуре (2022/23, из Ланса)
  • 21.1 млн евро – Адам Уортон (2023/24, с Блэкберн Роверс)
  • 20.0 млн евро – Матеус Франса (2023/24, из Фламенго)
