Джонсон и другие самые дорогие покупки в истории Кристал Пэлас

Как мы уже сообщали ранее, Бреннан Джонсон стал самым дорогим приобретением в истории Кристал Пэлас.

Валлиец перешел из Тоттенхэма в другой лондонский клуб за 40 млн евро, что стало превращением прошлого трансферного рекорда Кристал Пэлас почти на 9 млн евро.

Предыдущим самым дорогим трансфером в истории клуба был переход Кристиана Бентеке в сезоне 2016/17 из Ливерпуля за 31.2 млн. евро.

Самые дорогие покупки в истории Кристал Пэлас