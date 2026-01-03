Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 января 2026, 23:34
352
1

Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры

Лондонский клуб может возглавить Лиам Росеньор

03 января 2026, 23:34
352
1 Comments
Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Французский тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор является фаворитом на пост тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний специалист является главным претендентом на пост коуча английского гранда Стороны уже ведут переговоры.

1 января 2026 года пост тренера «синих» покинул итальянский специалист Энцо Мареска. Под его управлением «Челси» в текущем сезоне набрал 30 баллов в чемпионате Англии и расположился на пятом месте.

«Страсбург» с 24 баллами идет седьмым в турнирной таблице чемпионата Франции.

Страсбург чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Лиам Росеньор чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Gargantua
логично, человек себя очень хорошо показал
