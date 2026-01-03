Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры

Французский тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор является фаворитом на пост тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний специалист является главным претендентом на пост коуча английского гранда Стороны уже ведут переговоры.

1 января 2026 года пост тренера «синих» покинул итальянский специалист Энцо Мареска. Под его управлением «Челси» в текущем сезоне набрал 30 баллов в чемпионате Англии и расположился на пятом месте.

«Страсбург» с 24 баллами идет седьмым в турнирной таблице чемпионата Франции.