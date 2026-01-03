Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры
Лондонский клуб может возглавить Лиам Росеньор
Французский тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор является фаворитом на пост тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 37-летний специалист является главным претендентом на пост коуча английского гранда Стороны уже ведут переговоры.
1 января 2026 года пост тренера «синих» покинул итальянский специалист Энцо Мареска. Под его управлением «Челси» в текущем сезоне набрал 30 баллов в чемпионате Англии и расположился на пятом месте.
«Страсбург» с 24 баллами идет седьмым в турнирной таблице чемпионата Франции.
