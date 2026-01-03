Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ хочет подписать одного из самых дорогих вингеров мира
Франция
ПСЖ хочет подписать одного из самых дорогих вингеров мира

Родриго может покинуть мадридский «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание InsideTransfer.

По информации источника, парижане готовы побороться за 24-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро, что делает его 8-м самым дорогим правым вингером мира.

Ранее сообщалось, что «Реал» получил 2 предложения по Родриго.

Дмитрий Вус Источник
