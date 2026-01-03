Франция03 января 2026, 22:01 |
ПСЖ хочет подписать одного из самых дорогих вингеров мира
Родриго может покинуть мадридский «Реал»
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание InsideTransfer.
По информации источника, парижане готовы побороться за 24-летнего футболиста.
В сезоне 2025/26 Родриго провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро, что делает его 8-м самым дорогим правым вингером мира.
Ранее сообщалось, что «Реал» получил 2 предложения по Родриго.
