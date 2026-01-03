Анонс 20 тура АПЛ: Горожане против Аристократов

Молниеносно проходят праздники и вместе с ними прогремел очередной тур в АПЛ. Второй круг чемпионата стартовал и уже в субботу будет его продолжение. 19-й тур немного разочаровал, особенно первый день года – всех можно понять, но 3 нулевые ничьи за 4 матча: это как вообще? Да, болельщики привыкли к зрелищам и голам, потому дальше подобное уже будет приравниваться к криминалу. Зато 30 декабря все оторвались по полной и завершилась прекрасная серия «Астон Виллы». Весьма интересно, что же будет в юбилейном 20-м туре, потому погнали разбираться, кто и в каких кондициях.

3.01. 14:30. Астон Вилла – Ноттингем Форест. Тотал больше 2.5 за 1.83

«Вилла Парк» открывает свои двери перед фанатами в 14:30, в субботу, открывая 20-й тур. Судить будет Саймон Хупер, вместе со своей командой.

«Астон Вилла» прервала свою великолепную серию из 10 побед подряд, причем разгромно и хоть даже «Арсеналу», легче от этого не становится. Потеря очков напрашивалась, учитывая насколько лениво «Вилланы» проводили последние матчи. Может и не лениво, но постоянно догонять и отыгрываться сложнее, чем уверенно играть и обыгрывать всех на своем пути. Унаи Эмери на интервью чуть не сгорел, хотя на его лице были эмоции героя Джека Николсона из фильма «Сияние». Но отметил потом, что ничего не вечно, а иногда лучше знатной оплеухи ничего не поможет стать сильнее. Получил повреждение Онана, а остальные в полном порядке и готовы играть – уже с 20-го тура начнется новая серия побед? Уоткинс и Роджерс готовы, МакГин и Буэндия тоже, как и остальные из основы.

«Ноттингем Форест» продолжает падение и два поражения дома говорят о многом. «Лесники» только в 5 матчах забивали первыми, а остальные 14 были за их соперниками. Всего в среднем «Ноттингем Форест» лидирует 15.4 минуты за игру и хоть пропускает не так много, проигрывает от этого не меньше. Статистика 18:30 не самая плохая, правда меньше забил только «Вулверхэмптон». Шон Дайч никогда не отличался любовью к атакующему футболу, но с такой хорошей линией полузащиты/атаки можно забивать побольше. Да, отсутствует Вуд, травмировался также Ндойе, а Баква, Калимуэндо и Авонийи не забили ни одного гола. Даже ассиста не отдали — бегают зря получается? Выходит так, ведь результата их игра не приносит.

В личных встречах команды шли с победами поочередно: сейчас время проигрывать именно «Астон Вилле». «Вилланы» против, им надо побеждать, чтобы реабилитироваться перед фанатами за прошлый тур. На их победу БК дает 1.83 и это немало. ТБ2.5 можно тоже забрать за 1.83 – какой-то знак?

3.01. 17:00. Брайтон – Бернли. Тотал больше 2.5 за 1.71.

Матч состоится на стадионе «Амекс» в 17:00. Главный судья матча Тим Робинсон.

«Брайтон» продолжает играть плохо и уже стало привычным видеть команду без побед. 6 игр и ни разу «Чайки» не праздновали выигрыш. Команда уже на 14-м месте и пусть вылет не светит, все равно обидно смотреть на такой «Брайтон». Статистика еще положительная (28:27), но надолго ли? Первый тур в 2026-м может помочь исправить ситуацию, а дальше будет снова сложно: впереди манчестерские клубы. Дальше чуть попроще, хотя расслабляться рано. Все еще не могут помочь: Балеба, Марч, Цимас, Уэбстер, Виффер и Минте. Хорошо что вернулся Уэлбек, хоть в атаке будет кому забивать.

«Бернли» идет на серии без побед еще покруче, чем у «Брайтона»: таких матчей уже 10. Из-за этого выживают как могут, пока предпоследнее место и с каждым туром все больше очевидно, что остаться в Премьер Лиге крайне трудно. Атака забила 20 голов, а защита создает только проблемы и считается одной из худших – 37 пропущенных. Вроде бы залечили травмы Эстеве, Флемминг и Уоррал, а вот Туанзебе, Робертс, Меджбри, Фостер, Каллен и Бейер точно не помогут в 20-м туре. Зато есть прогресс у Армандо Брои: за 3 последних матча играл немало, забил и отдал голевую передачу! Первый гол в АПЛ с 2024-го и пусть будет не последний.

Победу «Брайтона» можно забирать за 1.48, а кто еще верит в «Бернли», то за 7.3. В этом матче точно должно быть ТБ2.5 (1.71).

3.01. 17:00. Вулверхэмптон – Вест Хэм. Тотал больше 2.5 за 2.1

Стадион «Молинью» в ожидании первой победы своих любимчиков уже в субботу, в 17:00. Питер Бэнкс будет судить матч аутсайдеров и готов ко всему.

«Вулверхэмптон» сотворил чудо – прервал свою 12-матчевую серию поражений, сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы еще тот Робин Гуд, потому особо удивляться нечему. Долгожданное третье очко добыли, хотя звучит это все равно не очень, за 19 то туров. К спасительному 17-му месту аж 15 очков и это удручает фанатов. С каждым туром шансы спастись становятся все меньше и ожидаемый официальный вылет может подтвердиться уже в марте. Смогут «Волки» еще побороться? Это вряд ли, пусть хоть победу добудут для начала! Вне игры все те же: Тоти, Манетзи, Гомеш, Чивоме, Бентли, Агбаду и Бельгард.

«Вест Хэм» доигрался уже до того, что битва за выживание становится все сложнее. 18-е место, статистика 21:38, +4 до 17-й позиции — чем дальше, тем хуже. Единственный плюс в том, что и конкуренты теряют очки, потому отрыв пока небольшой. Пора перестать надеяться на других и играть самим, ведь все в строю, особых потерь нету. В игре с «Брайтоном» плохо отыграл Уилсон, но за всех пашет и отдувается Джаррод Боуэн. Неутомимый нападающий заслужил большего, чем вот так тащить команду и сложно сказать, не был ли похож «Вест Хэм» на «Вулверхэмптон», без него в составе. Звучит удручающе, особенно для команды, которая еще недавно гремела в еврокубках.

В этом матче решается многое, хотя бы для «Молотобойцев». На их победу БК дает 2.94, а вот домашний «Вулверхэмптон» получил 2.61. Оптимистично, но ТБ2.5 за 2.1 смотрится получше.

3.01. 19:30. Борнмут – Арсенал. Тотал больше 2.5 за 1.6.

На «Виталити» в 19:30 состоится последний матч субботы. Крис Кавана будет следить за порядком.

«Борнмут» снова не выиграл, хотя красивая игра против «Челси» заслуживает внимания. «Вишни» при минимальном владении мячом извлекли максимальную пользу для себя: забили 2 гола, били больше по воротам и если верить показателю ожидаемых голов xG, должны были отличиться трижды минимум (3.14). с 26 октября «Борнмут» не знает побед и команда уже пребывает в клубе неудачников, которые то и дело теряют очки. Команда на 15-м месте, 29 забили и 35 пропустили.

«Арсенал» еще раз доказал, что нынешнее желание стать чемпионами не просто шутка или слова на воздух. Как же хороша банда Микеля Артеты! Разнесли «Астон Виллу» настолько просто, что даже вопросов ни у кого не осталось. А ведь могли забивать больше, да и пропустили тот единственный гол просто уже расслабившись. Уже четвертая победа подряд и «Канонирам» явно хочется добыть юбилейную пятую. Еще одна приятная новость — забил Габриэль Жезус, чего не делал с 1 января 2025 года! Атмосфера в раздевалке станет еще лучше! Не сыграет в 20-м туре Калафьори, а вот участие Райса под вопросом.

Победа «Арсенала» за 1.51 – отличный вариант для ставки. Также отлично смотрится ТБ 2.5 за 1.6.

4.01. 14:30. Лидс – Манчестер Юнайтед. Тотал больше 9.5 по угловым за 1.75.

«Элланд Роуд» принимает гостей в воскресенье в 14:30. Главный арбитр матча Джарред Джиллетт.

«Лидс» продолжает удивлять и особенно это отмечают фанаты «Ливерпуля». Именно мерсисайдцы не смогли добыть больше 2х очков в играх с «Лидсом» и это уже неплохое достижение. В целом с декабря у команды нет поражений: 4 ничьи и 2 победы позволили подняться выше в турнирной таблице и есть уже 21 очко. Для полного спокойствия маловато, потому надо и дальше стремиться к успеху. Очень жаль, что прервал свою голевую серию Доминик Кальверт-Льюин – зачем-то Даниэль Фарке выпустил его со скамейки в игре с «Ливерпулем» и за отведенное время нападающий ничего не смог поделать. Как бы там не было, Нмеча, Окафор и Кальверт-Льюин в отличной форме, потому фанаты могут рассчитывать на голы.

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз опозорился и явно запорол массу ставок, не сумев обыграть «Вулверхэмптон». Хоть не проиграли аутсайдеру и то уже хорошо. Однако нет, ничего хорошего в этом нет и обыгрывать команду, набравшую 2 очка за 18 туров точно следует. МЮ в своем стиле и уже пора забыть о провале. Забил Зиркзее – хоть какой-то плюс. Шешко продолжает «молчать», как и Кунья пока не слишком забивной. К Бруну Фернандешу в лазарет прихрамывая отправились Маунт и Майну: снова придется отправлять в помощь полузащите Доргу и Далота. Правда вариант с тремя нападающими тоже неплох – пора уже экспериментировать Аморим, хуже вряд ли будет!

Учитывая развеселый характер МЮ, котировки на победу аналогичные: 2.71 на манкунианцев, 2.6 на «Лидс». Интересно смотрится ставка на ТБ9.5 по угловым за 1.75.

4.01. 17:00 Ньюкасл – Кристал Пэлас. Тотал меньше 2.5 за 2.0.

«Сент-Джеймс Парк» ждет поклонников футбола в воскресенье, в 17:00. Главный судья матча Джон Брукс.

«Ньюкасл» перед новым годом добыл очень важную победу над «Бернли» 3:1 и явно готов продолжать. Очень хорошая игра еще и с той точки зрения, что забили все игроки, которые давненько уже не радовали своими результативными действиями. Правда вот какие именно были голы — это лучше посмотреть в личном порядке! Жоэлингтону повезло, а Йоан Висса едва затолкал круглого в ворота после череды веселых моментов: рука в штрафной, нарушения, спасения вратаря: весь момент можно добавить в топ лучших голов по интересности! Бруну Фернандеш ошибок тоже не прощает и готов забивать, когда угодно. Вот такой «Ньюкасл» нравится всем, особенно Энтони Гордон, существенно прибавляющий с каждым матчем.

«Кристал Пэлас» пока не вернулся к былой форме и сильно разочаровывает своих фанатов. Шесть матчей без побед, среди которых и вылет из Кубка уже ничто, на фоне того, что команда опустилась на 10-е место. Плотность в турнирной таблице позволяет всего благодаря двум победам подняться в зону еврокубков, однако конкурентов предостаточно и придется побороться. Усугубляет ситуацию раздутый лазарет: Кардинес, Дукоре, Камада, Муньос, Нкетиа, Риад, Хьюз, Ричардс. Матета забил после голевой засухи и точно готов продолжать разочаровывать соперников. Поддержат ли его напарники по команде?

Последние поражения «Кристал Пэлас» автоматом отправляют их в статус «андердог» и соответственно фаворитом команду уже считать никто не желает. Вот и в этой игре их победу можно забрать за 5, а «Ньюкасл» 1.66. Вот ТБ2.5 не смотрится хорошим вариантом, ведь «Пэлас» точно станет играть от защиты. Выбор: ТМ2.5 за 2.0.

4.01. 17:00. Тоттенхэм – Сандерленд. Тотал больше 4.5 по желтым за 2.1

Матч состоится на «Тоттенхэм Хотспур» в воскресенье, в 17:00. Судить будет Стюарт Атвелл.

«Тоттенхэм» продолжает тихой поступью выбираться с нижней части турнирной таблицы. Пока не слишком быстро и без стабильности, но у «Шпор» весь такой нынешний сезон, потому удивляться нечему. У Томаса Фрэнка ничего не получается, хотя именно его видели тренером для завоевания трофеев. Пока «Тоттенхэм» даже не рядом возле еврокубков, однако ранее уже было отмечено, что плотность турнирной таблицы такова, что хватит нескольких удачных игр для повышения. Состав позволяет, надо лишь перестать смотреть назад и выстраивать команду на победу. Ришарлисон и Кудус в хорошей форме, защита подводит в редких случаях — могут же, когда захотят!

«Сандерленду» прогнозировали крайне трудное будущее без своего африканского легиона, но «Черные коты» даже не проиграли с того времени. Реджис Ле Брис проделал хорошую работу с игроками и сложно представить, что будет после возвращения Диарра, Мандава, Масуаку, Садики, Тальби и Траоре. Поначалу все удивлялись, выделяя «Сандерленд», как выскочек, которым осталось недолго в верхней части турнирной таблицы. Сейчас это уже команда, действительно претендующая на еврокубки! Учитывая кто играет в Лиге Конференций, «Черные коты» там точно не помешают.

Учитывая умение «Сандерленда» бороться за очки, в данном матче может быть ничья за 3.66. На голы рассчитывать не стоит, а вот ТБ4.5 (2.1) по желтым скорее всего будет пробит.

4.01. 17:00. Фулхэм – Ливерпуль. Тотал больше 2.5 за 1.86

В воскресенье в 17:00 «Крэйвен Коттедж» принимает гостей. Судить будет Крейг Поусон, который не любит раздавать карточки и часто забывает их дома.

«Фулхэм» провел хорошую концовку 2025 года, за исключением поражения «Ньюкаслу» в Кубке. Правда лишние турниры «Дачникам» и не нужны, так как команда может сосредоточиться на АПЛ. Положение пока ни к чему не обязывает, ведь от зоны вылета -13 очков. Правда аппетит приходит во время еды и всего 3 очка отделяют от пятой позиции, потому Марку Силва не против поиграть и в еврокубках в будущем сезоне. Состав неплохой, состоит преимущественно из молодых игроков, потому есть место прогрессу. Стоит выделить: Кевина, Куси Асаре, Смит-Роу и в отличной форме Харри Уилсон.

«Ливерпуль» выдал отличную серию побед, после чего 1 января наткнулся на «Лидс» и сыграл 0:0. Такой счет фанаты мерсисайдцев не видели уже очень давно и вряд ли желают лицезреть снова. Состав отличный и даже отсутствие Салаха, Исака и Байчетича вряд ли стоит называть потерей. Прервалась голевая серия Экитике, но очень радует, что Арне Слот хоть немного начал доверять Федерико Кьезе. Игрок действительно стоящий и если не помешают травмы, принесет максимальную пользу. Также в форме: Собослаи, Фримпонг, Макаллистер, Гравенберх и хочется верить, что Вирц тоже не жалеет о переходе в «Ливерпуль».

Очень хороший коэффициент на победу мерсисайдцев: 2.05 и эта ставка смотрится максимально перспективной. ТБ2.5 за 1.86 тоже может быть.

4.01. 17:00. Эвертон – Брентфорд. Тотал больше 2.5 за 2.16

Матч состоится на «Хилл Дикинсон Стэдиум» в 17:00. Энтони Тэйлор готов обеспечить порядок на поле.

«Эвертон» продолжает играть успешно и завершил год победой над «Ноттингем Форест» 2:0. «Ириски» снова превзошли сами себя: играют хуже соперника уже который матч, но все равно умудряются побеждать! Вылетел Брантвейт, говорили команда падет, как и в случае с Коулмэном и Дьюсбери-Холлом. Что-то многовато травм подколенного сухожилия в одном клубе. Пока катастрофы нету, но без травмированных было бы гораздо лучше. В отличной форме Барри, Грилиш, Гарнер. Как не странно и в обороне «Эвертон» преуспел, за что Мойес хвалит Миколенко и Тарковски с О’Брайеном.

«Брентфорд» продолжает играть в своем стиле и пока календарь слишком щадит «Пчел», потому можно набирать очки. Команда не старается вырваться в топ-5, но и вылететь в Чемпионшип не желает – стандарт, который наблюдается уже несколько лет подряд. Есть ли еще команда, подобно «Брентфорду» играющая настолько нейтрально и лениво? Пока «Пчелы» 9-е, а статистика 28:26. Отлично играет Егор Ярмолюк, вернулся Райсс Нельсон, а вот Тиаго Игор забыл, как забивать и уже 6-й матч подряд провел без гола. Уаттара все еще в сборной, потому бразильцу надо стараться получше, чтобы помочь команде.

«Эвертон» считается фаворитом и его победу можно забрать за 2.4. Кто верит в «Брентфорд» – 3.2. Верится в интересный матч, потому стоит присмотреться к ТБ2.5 за 2.16.

4.01. 19:30. Манчестер Сити – Челси. Обе забьют – да за 1.58.

Центральный матч тура состоится на «Этихад Стэдиум» в 19:30. Рассудит разъяренных соперников Майкл Оливер.

«Манчестер Сити» шел на серии восьми побед подряд и тут «Горожанам» на пути встретился «Сандерленд». В последний раз нулевая ничья была 10 мая 2025, причем с «Саутгемптоном», который тогда был худшей командой чемпионата. В этот раз соперник был достаточно сильный, но все равно это не оправдывает «МанСити». Команда с таким атакующим потенциалом должна стабильно забивать. Даже с травмированными Нико и Савиньо, у «Манчестер Сити» есть кому забивать: Холанд, Доку, Фоден, Шерки, Силва, Рейндерс. Лучшая атака лиги должна реабилитироваться уже в 20-м туре!

«Челси» имеют противоположное мнение, хотя пока в команде творится непонятно что. Энцо Мареска три месяца подряд вел переговоры с другими клубами о новом месте работы, после чего об этом узнал Бехдад Эгбали и потребовал уволить тренера. Другой акционер и совладелец «Челси» Тодд Боэли попросил дать шанс Мареске, ведь именно он привел коуча в команду. Изрядный конфликт заставил расставить все по своим местам: Мареска уволен, миллиардеры решили замять ссору и теперь ищут нового тренера. Кандидаты самые нестандартные: Росеньор, Блан, Хави — кто же возглавит лондонцев? В таблице команда уже на пятом месте и это далеко не то, что хотелось владельцам. +15 к лидеру, что почти на 100% закрывает все шансы на чемпионство. Пусть хоть за еврокубки поборются.

На фоне нестабильности в клубе «Челси» фаворитом данного матча считается «Манчестер Сити»: на победу 1.66. Можно поставить и на «Обе забьют – да» за 1.58.

Статистический раздел

19-й тур разделился на две части и весьма удивительно, как они прошли. Первая в 2025-м закрыла год, как надо: с голами, зрелищем и сенсациями. 2026-й для АПЛ начался не так, как думалось: 3 нулевых ничьи, а голы забивали лишь «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» – именно те, в которых вообще никто не верил.

Что по командной статистике:

1. Владение мячом: «Ливерпуль» (58.8%), «Манчестер Сити» (56.9%), «Челси» (56.3%).

2. Желтые/красные карточки: «Тоттенхэм» (48/2), «Челси» (41/4), «Брайтон» (49/0).

3. Выигранные воздушные дуэли: «Ливерпуль» (56.6%), «Манчестер Сити» (55.6%), «Челси» (55.1%).

4. Удары за игру: «Манчестер Юнайтед» (16.1), «Арсенал» (15.4), «Ливерпуль» (15.3).

5. Точность передач: «Манчестер Сити» (88%), «Челси» (86.3%), «Ливерпуль» (86%).

Лучшие бомбардиры все те же: Холанд 19, Игор 11, Семеньо 9. К ним подобрался Кальверт-Льюин с 8 голами, как и у Экитике, Матета и Уэлбека. Топ-ассистенты Фернандеш и Шерки – у обоих по 7 ассистов.