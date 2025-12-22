Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Наполи – Болонья – 2:0. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор матча
Суперкубок Италии
Наполи
22.12.2025 21:00 – 90+ 2 : 0
Болонья
Италия
22 декабря 2025, 22:27 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:47
Смотрите видеообзор финального поединка за Суперкубок Италии

Наполи – Болонья – 2:0. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

22 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде прошел финальный матч Суперкубка Италии.

Наполи и Болонья играли на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Дубль для Наполи оформил бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера.

Он отличился на 39-й и на 57-й минуте, и команда Наполи получила перевес в два мяча.

Команда Наполи одолела Болонью (2:0) и стала победителем Суперкубка Италии.

Суперкубок Италии 2025. Финал

22 декабря 2025. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Наполи – Болонья – 2:0

Голы: Давид Нерес, 39, 57

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Маттео Политано.
