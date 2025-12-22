Наполи – Болонья – 2:0. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор матча

22 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде прошел финальный матч Суперкубка Италии.

Наполи и Болонья играли на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Дубль для Наполи оформил бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера.

Он отличился на 39-й и на 57-й минуте, и команда Наполи получила перевес в два мяча.

Команда Наполи одолела Болонью (2:0) и стала победителем Суперкубка Италии.

Суперкубок Италии 2025. Финал

22 декабря 2025. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Наполи – Болонья – 2:0

Голы: Давид Нерес, 39, 57

Фотогалерея