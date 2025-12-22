Италия22 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:25
ВИДЕО. Давид Нерес оформил дубль для Наполи в финале Суперкубка
Бразильский вингер на 57-й минуте забил второй гол в ворота Болоньи
22 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде проходит финальный матч Суперкубка Италии.
Наполи и Болонья играют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Команда Наполи удвоила перевес в счете на 57-й минуте (2:0).
Бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера, оформил дубль
ГОЛ! 2:0. Давид Нерес, 57 мин
