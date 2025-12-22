Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Давид Нерес оформил дубль для Наполи в финале Суперкубка
Италия
22 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:25
ВИДЕО. Давид Нерес оформил дубль для Наполи в финале Суперкубка

Бразильский вингер на 57-й минуте забил второй гол в ворота Болоньи

ВИДЕО. Давид Нерес оформил дубль для Наполи в финале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

22 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде проходит финальный матч Суперкубка Италии.

Наполи и Болонья играют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команда Наполи удвоила перевес в счете на 57-й минуте (2:0).

Бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера, оформил дубль

ГОЛ! 2:0. Давид Нерес, 57 мин

Фотогалерея

Наполи Болонья Суперкубок Италии по футболу видео голов и обзор Давид Нерес Наполи - Болонья
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
