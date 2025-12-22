Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
22 декабря 2025, 21:59
Совмещение должностей. В сборной Украины будет новый тренер

Ия Андрущак возглавит главную женскую команду страны

ФК Ворскла. Ия Андрущак

Главный тренер женской команды полтавской «Ворсклы» Ия Андрущак возглавит женскую сборную Украины, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Комитет женского футбола рекомендовал ее на должность, которая скоро станет вакантной, ведь контракт нынешнего наставника команды Владимира Пятенко действует до конца 2025 года.

Интересно, что Ия Андрущак в случае утверждения ее кандидатуры Исполкомом УАФ будет совмещать свою работу в сборной с работой в «Ворскле».

Должность технического директора женских сборных может занять спортивный директор «Ворсклы» Александр Фундерат.

