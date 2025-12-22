Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Шапаренко принял сенсационное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 22:03 |
3549
16

Николай продлит соглашение с киевлянами

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко определился со своим будущим и согласился продлить контракт с клубом, сообщил журналист Игорь Цыганык. Предыдущий контракт футболиста был действителен до сентября 2026 года.

Отмечается, что решение Шапаренко не означает, что он отказался от возможного трансфера. Игрок по-прежнему рассматривает вариант перехода в более сильный чемпионат, однако принципиально хочет, чтобы «Динамо» смогло получить существенную финансовую компенсацию. Именно поэтому хавбек пошел на пролонгацию контракта, чтобы клуб избежал потери одного из лидеров по заниженной цене, как это ранее произошло с Виктором Цыганковым.

В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

По теме:
«Оно сразу видно». Поворознюк жестко прошелся по игрокам Динамо
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Понимали, что нужно ценить жизнь и быть одним целым»
ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике. Такого в футболе еще не было
Николай Шапаренко Динамо Киев продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Перець
Нас наіпали розходимся
Ответить
+7
Diesel
в 27 років уже нікуди він не піде. Та й не треба нікому він. Кращі роки прошли. Далі тільки стагнація
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
MIRRA
такі "сенсаційні" рішення прийме кожен колгоспник, який нікому й задарма в Європі не потрібен
Ответить
+3
MIRRA
сайт деградував знатно... поясніть нікчемам-авторам значення слова "сенсація"
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Динамівське серце
Ответить
+2
Alex Suz
Шкода...був такий шанс позбутися 
Ответить
+1
LexХХХ
Ну і "молоток"👍 А після кар'єри гравця, якщо ще Динамо буде існувати, піде в тренерську структуру клюбу😜
Ответить
0
Dfkbvj
клоун
Ответить
0
TradyT
Співчуваю Динамо
Ответить
0
Gargantua
короче Бешикташ согласен был его взять только беспатно 
Ответить
0
movkli
це кінець європейської кар'єри
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Dynamic
Шапаренко наш топчик 💯💯🤍💙Київ кращий за всякі турції та іспанії
Ответить
-1
