Шапаренко принял сенсационное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко определился со своим будущим и согласился продлить контракт с клубом, сообщил журналист Игорь Цыганык. Предыдущий контракт футболиста был действителен до сентября 2026 года.

Отмечается, что решение Шапаренко не означает, что он отказался от возможного трансфера. Игрок по-прежнему рассматривает вариант перехода в более сильный чемпионат, однако принципиально хочет, чтобы «Динамо» смогло получить существенную финансовую компенсацию. Именно поэтому хавбек пошел на пролонгацию контракта, чтобы клуб избежал потери одного из лидеров по заниженной цене, как это ранее произошло с Виктором Цыганковым.

В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.