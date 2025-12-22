Известны детали контракта Шовковского, который Динамо решило расторгнуть

Недавно киевское «Динамо» расторгло контракт с Александром Шовковским. На его место был назначен старший тренер юношеской команды – Игорь Костюк.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, у Шовковского, как и у всего тренерского штаба, действовали соглашения с киевлянами до конца сезона 2025/26. Отмечается, что этот контракт был недавно переподписан и продлен.

За время тренерской работы Шовковский привел «Динамо» к чемпионству в украинской лиге в сезоне 2024/25.

Ранее Шовковский опроверг информацию, что не хочет возглавлять один из клубов УПЛ.