Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 20:09 |
Известны детали контракта Шовковского, который Динамо решило расторгнуть

У тренера действовало соглашение до конца года

Известны детали контракта Шовковского, который Динамо решило расторгнуть
ФК Динамо. Александр Шовковский

Недавно киевское «Динамо» расторгло контракт с Александром Шовковским. На его место был назначен старший тренер юношеской команды – Игорь Костюк.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, у Шовковского, как и у всего тренерского штаба, действовали соглашения с киевлянами до конца сезона 2025/26. Отмечается, что этот контракт был недавно переподписан и продлен.

За время тренерской работы Шовковский привел «Динамо» к чемпионству в украинской лиге в сезоне 2024/25.

Ранее Шовковский опроверг информацию, что не хочет возглавлять один из клубов УПЛ.

Александр Шовковский отставка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Gargantua
так года или сезона?  автор как всегда
Prokop_Andriy
ну не багато тоді втратив, і так сумніваюсь що продовжили би контракт
