  4. Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0. Дубль Холланд. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
20.12.2025 17:00 – FT 3 : 0
Вест Хэм
Англия
22 декабря 2025, 01:18 | Обновлено 22 декабря 2025, 01:33
Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0. Дубль Холланд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0. Дубль Холланд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между клубами «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Местом проведения встречи стала арена «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Хозяева уверенно разобрались с лондонским соперником, сохранив свои ворота в неприкосновенности – 3:0.

Дублем в матче отметился Эрлинг Холанд, который повторил рекорд по количеству голов в АПЛ до Рождества.

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Манчестер Сити» – «Вест Хэм» – 3:0

Голы: Холанд, 5, 69, Рейндерс, 38

Видео голов и обзор матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
