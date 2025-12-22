Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0. Дубль Холланд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
20 декабря в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между клубами «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».
Местом проведения встречи стала арена «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Хозяева уверенно разобрались с лондонским соперником, сохранив свои ворота в неприкосновенности – 3:0.
Дублем в матче отметился Эрлинг Холанд, который повторил рекорд по количеству голов в АПЛ до Рождества.
Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря
«Манчестер Сити» – «Вест Хэм» – 3:0
Голы: Холанд, 5, 69, Рейндерс, 38
Видео голов и обзор матча:
События матча
