  4. Давят со всех сторон: Реал бьет тревогу из-за ситуации с Винисиусом
Испания
22 декабря 2025, 03:01 | Обновлено 22 декабря 2025, 03:02
Руководство клуба озабочено напряженной атмосферой вокруг бразильца

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Реале» озабочены напряженной атмосферой вокруг Винисиуса. Клуб остается на стороне вингера после того, как его освистали болельщики во время матча с «Севильей» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги.

При этом руководство мадридского клуба озабочено напряженной атмосферой вокруг бразильца, сообщает As. Между Винисиусом и президентом «Реала» Флорентино Пересом налажен диалог. Руководство клуба ценит работу и настойчивость нападающего на поле. А сам 25-летний игрок признает, что находится не в оптимальной форме.

Сейчас Винисиус отправился в отпуск, что, как считают в клубе, может оказать положительное влияние на него.

Источник: AS
