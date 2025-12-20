Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
Греция
20 декабря 2025, 19:54 | Обновлено 20 декабря 2025, 20:08
1609
1

В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку

Украинец выйдет со стартовых минут матча с «Кифисией»

20 декабря 2025, 19:54 | Обновлено 20 декабря 2025, 20:08
1609
1 Comments
В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук во второй раз в текущем сезоне выйдет в стартовом составе «Олимпиакоса» в рамках чемпионата Греции.

Оппонентом команды украинца станет «Кифисия». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До этого Роман единожды вышел в стартовом составе своей команды в матче чемпионата – случилось это в игре «Панетоликосом». Всего в этой кампании Яремчук провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отличился четырьмя мячами и одним ассистом.

Стартовые составы на матч «Олимпиакос» – «Кифисия»:

По теме:
Судаков отметился третьим ассистом за Бенфику. Сколько у других украинцев?
Яремчук снова забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?
Гол Яремчука и разгром. Олимпиакос разбил Ираклис в Кубке Греции
Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Бокс | 20 декабря 2025, 07:01 44
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде

В ночь на 20 декабря состоялось большое шоу бокса.

Гвардиола рассказал, что покинет Ман Сити. Признался, когда это будет
Футбол | 20 декабря 2025, 19:58 0
Гвардиола рассказал, что покинет Ман Сити. Признался, когда это будет
Гвардиола рассказал, что покинет Ман Сити. Признался, когда это будет

Пеп пошутил, что это произойдет в 75 или 76 лет

Шапаренко готов перейти в Бешикташ, турки сделали предложение – СМИ
Футбол | 20.12.2025, 13:30
Шапаренко готов перейти в Бешикташ, турки сделали предложение – СМИ
Шапаренко готов перейти в Бешикташ, турки сделали предложение – СМИ
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
Футбол | 19.12.2025, 23:16
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Футбол | 20.12.2025, 07:42
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Так а яке несподіване рішення прийняли в Олімпіакосі щодо Яремчука?
Ответить
+2
Популярные новости
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 3
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 10
Футбол
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
18.12.2025, 20:42 6
Футбол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем