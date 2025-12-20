В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
Украинец выйдет со стартовых минут матча с «Кифисией»
Украинский нападающий Роман Яремчук во второй раз в текущем сезоне выйдет в стартовом составе «Олимпиакоса» в рамках чемпионата Греции.
Оппонентом команды украинца станет «Кифисия». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
До этого Роман единожды вышел в стартовом составе своей команды в матче чемпионата – случилось это в игре «Панетоликосом». Всего в этой кампании Яремчук провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отличился четырьмя мячами и одним ассистом.
Стартовые составы на матч «Олимпиакос» – «Кифисия»:
