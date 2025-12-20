Есть ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Реал – Севилья

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Севильей».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, а его начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных. На счету украинца все еще ноль поединков в текущем сезоне чемпионата Испании.

Стартовые составы на матч Реал – Севилья: