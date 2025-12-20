Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболист Ман Сити купил роскошный дом за $5,2 млн
Другие новости
20 декабря 2025, 21:11 |
1102
0

ФОТО. Футболист Ман Сити купил роскошный дом за $5,2 млн

Рубен Диаш и его девушка окончательно переехала из Лондона на север Англии

20 декабря 2025, 21:11 |
1102
0
ФОТО. Футболист Ман Сити купил роскошный дом за $5,2 млн
Instagram. Рубен Диаш и Майя Джама

Ведущая Love Island UK Майя Джама и защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш стали владельцами роскошного дома в престижном районе Олдерли-Эдж (Чешир). По данным британских СМИ, стоимость недвижимости составила около $5,2 млн.

Этот район давно пользуется популярностью среди игроков Премьер-лиги. Пару неоднократно замечали при осмотре одного и того же объекта, а в ноябре 2025 года они провели в доме около двух часов, что усилило слухи о покупке.

Особняк площадью более 6 300 квадратных футов ранее фигурировал в благотворительном розыгрыше Omaze. В нем – четыре спальни, частная SPA-зона с бассейном, сауной и тренажерным залом, винная комната и участок в пол-акра с панорамным видом.

Недавно Майя Джама фактически подтвердила переезд из Лондона в Манчестер, опубликовав фото из нового дома с подписью: «Первое Рождество в новом доме». Также сообщается, что она посетила матч Премьер-лиги, где поддержала Диаша во время победы «Манчестер Сити» над «Вест Хэмом».

По теме:
Гол Исака, две красные, травмы. Тоттенхэм и Ливерпуль провели горячий матч
Миколенко узнал, сыграет ли против Арсенала в матче АПЛ
ВИДЕО. Гол и травма. Как Исак вывел Ливерпуль вперед в игре с Тоттенхэмом
фото lifestyle Манчестер Сити Рубен Диаш Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд повторил рекорд АПЛ по количеству голов до Рождества
Футбол | 20 декабря 2025, 19:58 0
Холанд повторил рекорд АПЛ по количеству голов до Рождества
Холанд повторил рекорд АПЛ по количеству голов до Рождества

Норвежец оформил дубль в игре с «Вест Хэмом»

Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Бокс | 20 декабря 2025, 07:01 44
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде

В ночь на 20 декабря состоялось большое шоу бокса.

Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20.12.2025, 04:02
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футбол | 20.12.2025, 17:28
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Футбол | 20.12.2025, 01:07
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 13
Футбол
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 9
Футбол
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем