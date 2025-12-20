ФОТО. Футболист Ман Сити купил роскошный дом за $5,2 млн

Ведущая Love Island UK Майя Джама и защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш стали владельцами роскошного дома в престижном районе Олдерли-Эдж (Чешир). По данным британских СМИ, стоимость недвижимости составила около $5,2 млн.

Этот район давно пользуется популярностью среди игроков Премьер-лиги. Пару неоднократно замечали при осмотре одного и того же объекта, а в ноябре 2025 года они провели в доме около двух часов, что усилило слухи о покупке.

Особняк площадью более 6 300 квадратных футов ранее фигурировал в благотворительном розыгрыше Omaze. В нем – четыре спальни, частная SPA-зона с бассейном, сауной и тренажерным залом, винная комната и участок в пол-акра с панорамным видом.

Недавно Майя Джама фактически подтвердила переезд из Лондона в Манчестер, опубликовав фото из нового дома с подписью: «Первое Рождество в новом доме». Также сообщается, что она посетила матч Премьер-лиги, где поддержала Диаша во время победы «Манчестер Сити» над «Вест Хэмом».