Довбик – в лазарете. Стали известны составы на матч Ювентус – Рома

В субботу, 20 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А между клубами «Ювентус» и «Рома».

Местом проведения футбольной встречи станет арена «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Оба тренера объявили стартовые составы команд на игру.

Украинец Артем Довбик не попал в заявку римского клуба, форвард до сих пор восстанавливается после травмы.

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Ювентус» – «Рома»