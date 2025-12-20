Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Довбик – в лазарете. Стали известны составы на матч Ювентус – Рома
Италия
20 декабря 2025, 21:07 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:09
Довбик – в лазарете. Стали известны составы на матч Ювентус – Рома

Возвращение украинца отложено на другую дату

В субботу, 20 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А между клубами «Ювентус» и «Рома».

Местом проведения футбольной встречи станет арена «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Оба тренера объявили стартовые составы команд на игру.

Украинец Артем Довбик не попал в заявку римского клуба, форвард до сих пор восстанавливается после травмы.

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Ювентус» – «Рома»

