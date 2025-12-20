Италия20 декабря 2025, 21:07 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:09
Довбик – в лазарете. Стали известны составы на матч Ювентус – Рома
Возвращение украинца отложено на другую дату
20 декабря 2025, 21:07 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:09
В субботу, 20 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А между клубами «Ювентус» и «Рома».
Местом проведения футбольной встречи станет арена «Ювентус Стэдиум» в Турине.
Оба тренера объявили стартовые составы команд на игру.
Украинец Артем Довбик не попал в заявку римского клуба, форвард до сих пор восстанавливается после травмы.
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Ювентус» – «Рома»
