Cелезнев стал вице-президентом известного украинского клуба

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Селезнев стал вице-президентом медиафутбольного клуба «Армат» из Днепра.

«Легенда украинского футбола присоединяется к руководству клуба, чтобы вместе строить историю нового успешного проекта.

Опыт и амбиции Евгения станут фундаментом для наших будущих побед. Впереди – масштабные изменения и новые вершины. Вместе к цели!» – так прокомментировала назначение Евгения пресс-служба «Армата».

Ранее Евгений Селезнев получил памятную футболку сборной Украины от Андрея Шевченко.