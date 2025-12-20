Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Cелезнев стал вице-президентом известного украинского клуба
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 15:44
Cелезнев стал вице-президентом известного украинского клуба

Евгений получил должность в Армате

Instagram

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Селезнев стал вице-президентом медиафутбольного клуба «Армат» из Днепра.

«Легенда украинского футбола присоединяется к руководству клуба, чтобы вместе строить историю нового успешного проекта.

Опыт и амбиции Евгения станут фундаментом для наших будущих побед. Впереди – масштабные изменения и новые вершины. Вместе к цели!» – так прокомментировала назначение Евгения пресс-служба «Армата».

Ранее Евгений Селезнев получил памятную футболку сборной Украины от Андрея Шевченко.

Источник: Instagram
