Cелезнев стал вице-президентом известного украинского клуба
Евгений получил должность в Армате
Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Селезнев стал вице-президентом медиафутбольного клуба «Армат» из Днепра.
«Легенда украинского футбола присоединяется к руководству клуба, чтобы вместе строить историю нового успешного проекта.
Опыт и амбиции Евгения станут фундаментом для наших будущих побед. Впереди – масштабные изменения и новые вершины. Вместе к цели!» – так прокомментировала назначение Евгения пресс-служба «Армата».
Ранее Евгений Селезнев получил памятную футболку сборной Украины от Андрея Шевченко.
