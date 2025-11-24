Батагов догнал Селезнева и Кравца по ассистам в турецкой Суперлиге

Арсений Батагов сделал второй и третий ассисты за Трабзонспор в чемпионате Турции.

Сделал он это в выездном матче 13 тура против Башакшехира (со счетом 4:3 победил Трабзонспор).

Благодаря этим результативным передачам украинский защитник сравнялся по количеству ассистив в турецкой Суперлиге с Евгением Селезневым и Артемом Кравцом (по 3).

Рекордсменом среди украинцев в истории турнира является Николай Морозюк, отдавший 8 голевых передач в матчах за Ризеспор.

Ассисты украинцев в чемпионате Турции

8 – Николай Морозюк (Ризеспор)

7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)

7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)

6 – Сергей Ребров (Фенербахче)

4 – Александр Зубков (Трабзонспор)

3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)

3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)

3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)

2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)

2 – Александр Кучер (Кайсериспор)

1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)

1 – Артём Милевский (Газиантепспор)

1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)

1 – Сергей Гусев (Алтай)

1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)

1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Арсений Батагов, статистика выступлений за Трабзонспор