Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Батагов догнал Селезнева и Кравца по ассистам в турецкой Суперлиге
Турция
24 ноября 2025, 21:23
Кто из украинцев является рекордсмен чемпионата Турции по количеству результативных передач?

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Арсений Батагов сделал второй и третий ассисты за Трабзонспор в чемпионате Турции.

Сделал он это в выездном матче 13 тура против Башакшехира (со счетом 4:3 победил Трабзонспор).

Благодаря этим результативным передачам украинский защитник сравнялся по количеству ассистив в турецкой Суперлиге с Евгением Селезневым и Артемом Кравцом (по 3).

Рекордсменом среди украинцев в истории турнира является Николай Морозюк, отдавший 8 голевых передач в матчах за Ризеспор.

Ассисты украинцев в чемпионате Турции

  • 8 – Николай Морозюк (Ризеспор)
  • 7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
  • 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
  • 6 – Сергей Ребров (Фенербахче)
  • 4 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)
  • 3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)
  • 3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
  • 2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
  • 2 – Александр Кучер (Кайсериспор)
  • 1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
  • 1 – Артём Милевский (Газиантепспор)
  • 1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
  • 1 – Сергей Гусев (Алтай)
  • 1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
  • 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Арсений Батагов, статистика выступлений за Трабзонспор

  • 35 матчей (30 – Суперлига, 5 – Кубок Турции)
  • 2 гола (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
  • 3 ассиста (3 – Суперлига)
Сергей Турчак
