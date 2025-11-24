Батагов догнал Селезнева и Кравца по ассистам в турецкой Суперлиге
Кто из украинцев является рекордсмен чемпионата Турции по количеству результативных передач?
Арсений Батагов сделал второй и третий ассисты за Трабзонспор в чемпионате Турции.
Сделал он это в выездном матче 13 тура против Башакшехира (со счетом 4:3 победил Трабзонспор).
Благодаря этим результативным передачам украинский защитник сравнялся по количеству ассистив в турецкой Суперлиге с Евгением Селезневым и Артемом Кравцом (по 3).
Рекордсменом среди украинцев в истории турнира является Николай Морозюк, отдавший 8 голевых передач в матчах за Ризеспор.
Ассисты украинцев в чемпионате Турции
- 8 – Николай Морозюк (Ризеспор)
- 7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
- 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
- 6 – Сергей Ребров (Фенербахче)
- 4 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)
- 3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)
- 3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
- 2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
- 2 – Александр Кучер (Кайсериспор)
- 1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
- 1 – Артём Милевский (Газиантепспор)
- 1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
- 1 – Сергей Гусев (Алтай)
- 1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
- 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)
Арсений Батагов, статистика выступлений за Трабзонспор
- 35 матчей (30 – Суперлига, 5 – Кубок Турции)
- 2 гола (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 3 ассиста (3 – Суперлига)
