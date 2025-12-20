КАН раз в четыре года и Лига наций. Большие изменения в африканском футболе

Кубок африканских наций в будущем будет проводиться раз в четыре года вместо двух, сообщила в субботу Конфедерация африканского футбола (КАФ).

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета в столице Марокко Рабате накануне старта 35-го розыгрыша КАН и объявлено на пресс-конференции президентом КАФ Патрисом Мотсепе.

Турнир, который приносит примерно 80% доходов конфедерации, традиционно проводился каждые два года с момента своего основания в 1957 году.

Мотсепе заявил, что следующий Кубок наций, запланированный на 2027 год в Кении, Танзании и Уганде, состоится, а ещё один турнир пройдет в 2028 году, после чего чемпионат будет проводиться раз в четыре года.

Также Патрис объявил о запуске Африканской лиги наций, начиная с 2029 года, чтобы заполнить паузу, по примеру Европы, которая проводит чемпионат раз в четыре года:

«Исторически Кубок наций был нашим основным источником доходов, но теперь мы будем получать финансовые ресурсы каждый год. Это захватывающая новая структура, которая будет способствовать устойчивой финансовой независимости и обеспечит большую синхронизацию с календарем ФИФА».

Мотсепе также сообщил, что призовой фонд КАН увеличится: победители турнира получат 10 миллионов долларов по сравнению с 7 миллионами за последний Кубок наций, выигранный Кот-д’Ивуаром.