Десятки миллионов. Полесье отчиталось по поводу налогов в 2025 году
Житомирский клуб уплатил в бюджет города и области 60 млн грн
Житомирское «Полесье» отчиталось о уплаченных налогах в бюджет Житомира и Житомирской области в 2025 году:
«ФК «Полесье» улучшает свои результаты не только на спортивном поле, но и в отчислениях в бюджет города. В 2025 году футбольный клуб обеспечит примерно 60 млн грн налоговых поступлений в бюджет Житомира и области. Это одни из самых высоких показателей среди налогоплательщиков города.
Согласно данным Житомирского городского совета, клуб занял второе место в рейтинге налогоплательщиков, уступив только АО «Житомироблэнерго». Отметим, что в целом ФК «Полесье» за 2025 год прогнозируется уплатить налогов на сумму ориентировочно 130 млн грн».
Ранее сообщалось, что «Полесье» готовит громкий трансфер за 2 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о назначении Костюка
Близок к смене клуба Дани Карвахаль