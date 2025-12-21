Десятки миллионов. Полесье отчиталось по поводу налогов в 2025 году

Житомирское «Полесье» отчиталось о уплаченных налогах в бюджет Житомира и Житомирской области в 2025 году:

«ФК «Полесье» улучшает свои результаты не только на спортивном поле, но и в отчислениях в бюджет города. В 2025 году футбольный клуб обеспечит примерно 60 млн грн налоговых поступлений в бюджет Житомира и области. Это одни из самых высоких показателей среди налогоплательщиков города.

Согласно данным Житомирского городского совета, клуб занял второе место в рейтинге налогоплательщиков, уступив только АО «Житомироблэнерго». Отметим, что в целом ФК «Полесье» за 2025 год прогнозируется уплатить налогов на сумму ориентировочно 130 млн грн».

Ранее сообщалось, что «Полесье» готовит громкий трансфер за 2 миллиона евро.