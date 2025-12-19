Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Португалии
Санта Клара
18.12.2025 20:45 – FT 2 : 3
Спортинг Лиссабон
Португалия
19 декабря 2025, 16:23 | Обновлено 19 декабря 2025, 16:30
ВИДЕО. Спаслись на 90+15 мин. Спортинг и Порту вышли в 1/4 финала Кубка

Вечером 18 декабря сыграно 2 поединка 1/8 финала Кубка Португалии

ВИДЕО. Спаслись на 90+15 мин. Спортинг и Порту вышли в 1/4 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиам Гомес

Вечером 18 декабря сыграно два поединка 1/8 финала Кубка Португалии.

Порту без проблем разгромил Фамаликау (4:1).

Спортинг спас игру с пенальти на 90+15 мин и в овертайме дожал Санта-Клару (3:2 д.в).

Порту и Спортинг вышли в 1/4 финала Кубка Португалии.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 18 декабря

Санта-Клара – Спортинг Лиссабон – 2:3 (д.в.)

Гол: Лукаш Соареш, 28, Габриэл Силва, 85 – Симоеш, 12, Луис Суарес, 90+15 (пен), Йоаннидис, 98

Порту – Фамаликау – 4:1

Голы: Виллиам Гомес, 6, Фрохольдт, 38, Саму Омородион, 80, Пепе Акино, 89 – Де Хас, 13

Результаты 1/8 финала

События матча

98’
ГОЛ ! Мяч забил Фотис Иоаннидис (Спортинг Лиссабон), асcист Мортен Юльманн.
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон).
89’
Frederico Venancio (Санта Клара) получает красную карточку.
88’
Пауло Виктор (Санта Клара) получает красную карточку.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Силва (Санта Клара), асcист Лукиньяс.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Соареш (Санта Клара), асcист Jose Tavares.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Симоэш (Спортинг Лиссабон), асcист Иван Фреснеда.
Кубок Португалии по футболу Порту Фамаликау Спортинг Лиссабон Санта-Клара видео голов и обзор Фотис Иоаннидис Луис Хавьер Суарес Саму Омородион Агехова Пепе Акино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
