ВИДЕО. Спаслись на 90+15 мин. Спортинг и Порту вышли в 1/4 финала Кубка
Вечером 18 декабря сыграно 2 поединка 1/8 финала Кубка Португалии
Вечером 18 декабря сыграно два поединка 1/8 финала Кубка Португалии.
Порту без проблем разгромил Фамаликау (4:1).
Спортинг спас игру с пенальти на 90+15 мин и в овертайме дожал Санта-Клару (3:2 д.в).
Порту и Спортинг вышли в 1/4 финала Кубка Португалии.
Кубок Португалии. 1/8 финала, 18 декабря
Санта-Клара – Спортинг Лиссабон – 2:3 (д.в.)
Гол: Лукаш Соареш, 28, Габриэл Силва, 85 – Симоеш, 12, Луис Суарес, 90+15 (пен), Йоаннидис, 98
Порту – Фамаликау – 4:1
Голы: Виллиам Гомес, 6, Фрохольдт, 38, Саму Омородион, 80, Пепе Акино, 89 – Де Хас, 13
Результаты 1/8 финала
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бешикташ» активизировал усилия по трансферу украинца
36-й летний хавбек провел 100-й матч в еврокубках за «Динамо»