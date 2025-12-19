ВИДЕО. Спаслись на 90+15 мин. Спортинг и Порту вышли в 1/4 финала Кубка

Вечером 18 декабря сыграно два поединка 1/8 финала Кубка Португалии.

Порту без проблем разгромил Фамаликау (4:1).

Спортинг спас игру с пенальти на 90+15 мин и в овертайме дожал Санта-Клару (3:2 д.в).

Порту и Спортинг вышли в 1/4 финала Кубка Португалии.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 18 декабря

Санта-Клара – Спортинг Лиссабон – 2:3 (д.в.)

Гол: Лукаш Соареш, 28, Габриэл Силва, 85 – Симоеш, 12, Луис Суарес, 90+15 (пен), Йоаннидис, 98

Порту – Фамаликау – 4:1

Голы: Виллиам Гомес, 6, Фрохольдт, 38, Саму Омородион, 80, Пепе Акино, 89 – Де Хас, 13

Результаты 1/8 финала