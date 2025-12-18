Кубок Португалии. Бенфика и другие: определены 4 четвертьфиналиста турнира

Вечером 17 декабря сыграно 4 поединка 1/8 финала Кубка Португалии

Бенфика на выезде обыграла клуб Фаренсе (2:0). Голы забили: Ришар Риос (11 мин) и Франьо Иванович (56 мин). На 28-й минуте Николас Отаменди не реализовал пенальти.

У орлов украинский хавбек Георгий Судаков сделал ассист и получил травму. Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на замену сразу после перерыва.

В четвертьфиналы вышли клубы: Бенфика, AVS, Лейрия, Торренсе.

18 декабря пройдут матчи 1/8 финала: Санта-Клара – Спортинг, Порту – Фамаликау.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 17 декабря

Вила Мея – Лейрия – 0:1

Гол: Хуан Муньос, 23 (пен)

Каза Пия – Торренсе – 1:2

Голы: Ливолан, 81 (пен) – Дани Жан, 24, Коштинья, 64

Витория Гимараеш – AVS – 0:1

Гол: Бабатунде Акинсола, 41

Фаренсе – Бенфика – 0:2

Голы: Ришар Риос, 11, Франьо Иванович, 56

