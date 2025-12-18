Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Португалии. Бенфика и другие: определены 4 четвертьфиналиста турнира
Кубок Португалии
Витория Гимараеш
17.12.2025 22:00 – FT 0 : 1
АВС
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
18 декабря 2025, 16:59 | Обновлено 18 декабря 2025, 17:10
180
0

Кубок Португалии. Бенфика и другие: определены 4 четвертьфиналиста турнира

У орлов Георгий Судаков сделал ассист и получил травму

18 декабря 2025, 16:59 | Обновлено 18 декабря 2025, 17:10
180
0
Кубок Португалии. Бенфика и другие: определены 4 четвертьфиналиста турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Судаков

Вечером 17 декабря сыграно 4 поединка 1/8 финала Кубка Португалии

Бенфика на выезде обыграла клуб Фаренсе (2:0). Голы забили: Ришар Риос (11 мин) и Франьо Иванович (56 мин). На 28-й минуте Николас Отаменди не реализовал пенальти.

У орлов украинский хавбек Георгий Судаков сделал ассист и получил травму. Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на замену сразу после перерыва.

В четвертьфиналы вышли клубы: Бенфика, AVS, Лейрия, Торренсе.

18 декабря пройдут матчи 1/8 финала: Санта-Клара – Спортинг, Порту – Фамаликау.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 17 декабря

Вила Мея – Лейрия – 0:1

Гол: Хуан Муньос, 23 (пен)

Каза Пия – Торренсе – 1:2

Голы: Ливолан, 81 (пен) – Дани Жан, 24, Коштинья, 64

Витория Гимараеш – AVS – 0:1

Гол: Бабатунде Акинсола, 41

Фаренсе – Бенфика – 0:2

Голы: Ришар Риос, 11, Франьо Иванович, 56

Результаты 1/8 финала

По теме:
Жозе МОУРИНЬО: «Агрессивный контакт. Я не мог рисковать из-за Судакова»
14-я в сезоне, 52-я за Бенфику в целом. Трубин одержал «сухую» победу
Лебеденко сыграл 10-й матч за Виторию, Судаков – 20-й за Бенфику
Кубок Португалии по футболу Бенфика Фаренсе Анатолий Трубин Георгий Судаков Витория Гимараеш AVS Лейрия Каза Пия Николас Отаменди Франьо Иванович Ришар Риос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18 декабря 2025, 11:11 1
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол

Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17 декабря 2025, 23:55 10
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке

Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана

Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17.12.2025, 21:57
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Футбол | 18.12.2025, 16:16
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
Футбол | 18.12.2025, 13:30
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 33
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 2
Бокс
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем