Кубок Португалии. Бенфика и другие: определены 4 четвертьфиналиста турнира
У орлов Георгий Судаков сделал ассист и получил травму
Вечером 17 декабря сыграно 4 поединка 1/8 финала Кубка Португалии
Бенфика на выезде обыграла клуб Фаренсе (2:0). Голы забили: Ришар Риос (11 мин) и Франьо Иванович (56 мин). На 28-й минуте Николас Отаменди не реализовал пенальти.
У орлов украинский хавбек Георгий Судаков сделал ассист и получил травму. Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на замену сразу после перерыва.
В четвертьфиналы вышли клубы: Бенфика, AVS, Лейрия, Торренсе.
18 декабря пройдут матчи 1/8 финала: Санта-Клара – Спортинг, Порту – Фамаликау.
Кубок Португалии. 1/8 финала, 17 декабря
Вила Мея – Лейрия – 0:1
Гол: Хуан Муньос, 23 (пен)
Каза Пия – Торренсе – 1:2
Голы: Ливолан, 81 (пен) – Дани Жан, 24, Коштинья, 64
Витория Гимараеш – AVS – 0:1
Гол: Бабатунде Акинсола, 41
Фаренсе – Бенфика – 0:2
Голы: Ришар Риос, 11, Франьо Иванович, 56
Результаты 1/8 финала
