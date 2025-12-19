Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Испании. Определены участники 1/8 финала: Бетис и Атлетик идут дальше
Кубок Испании
Реал Мурсия
18.12.2025 22:00 – FT 0 : 2
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 декабря 2025, 15:07 | Обновлено 19 декабря 2025, 15:10
57
0

Кубок Испании. Определены участники 1/8 финала: Бетис и Атлетик идут дальше

Клуб Хетафе выбыл из турнира, уступив Бургосу

19 декабря 2025, 15:07 | Обновлено 19 декабря 2025, 15:10
57
0
Кубок Испании. Определены участники 1/8 финала: Бетис и Атлетик идут дальше
ФК Атлетик Бильбао

Вечером 17 декабря состоялись еще три матча 1/16 финала Кубка Испании.

Успешно прошли эту стадию клубы Ла Лиги Бетис и Атлетик Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Атлетик в овертайме забил победный гол в ворота Оуренсе (1:0 д.в). Бетис нанес поражение Мурсии (2:0).

Клуб Хетафе выбыл из турнира, уступив Бургосу (1:3).

В 1/8 финала Кубка Испании вышли: 10 клубов Ла Лиги: Атлетик Бильбао, Атлетико Мадрид, Барселона, Реал Мадрид, Алавес, Эльче, Осасуна, Реал Бетис, Реал Сосьедад, Валенсия, а также 5 команд Сегунды: Альбасете, Бургос, Культураль Леонеса, Депортиво Ла-Корунья, Расинг Сантандер

Последний участник 1/8 финала будет определен 6 января в матче Гранада [D2] – Райо Вальекано, игра перенесена из-за участия гостей в 6-м туре Лиги конференций.

Кубок Испании. 1/16 финала. 18 декабря 2025

Бургос – Хетафе – 3:1

Голы: Гонсалес Бальестерос, 45+1 (пен), Кордоба, 57, 73 – Алекс Санкрис, 32

Оуренсе – Атлетик Бильбао – 0:1 д.в.

Голы: Хаурегисар, 105+1

Мурсия – Бетис – 0:2

Голы: Кучо, 30 (пен), Пиньейро дель Аламо, 85 (автогол)

Результаты 1/16 финала

События матча

85’
ГОЛ ! Автогол забил Diego Pineiro (Реал Мурсия).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Кучо Эрнандес (Бетис).
По теме:
Греция U-15 – Украина U-15 – 1:3. Турнир развития УЕФА. Видео голов и обзор
Наполи – Милан – 2:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов, обзор матча
Университатя и украинцы не вышли в плей-офф ЛК из-за пропущенного на 90+14
Кубок Испании по футболу Атлетик Бильбао Оренсе Бургос Хетафе Микель Хаурегисар Мурсия Бетис Кучо (Хуан Камило Эрнандес) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Опенда: аренда, правда и неправда
Футбол | 19 декабря 2025, 13:50 0
Опенда: аренда, правда и неправда
Опенда: аренда, правда и неправда

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о бельгийском форварде «Ювентуса» Лоисе Опенда

«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
Футбол | 19 декабря 2025, 11:27 4
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой

Авторитетный в прошлом полузащитник «Шахтера» подвел итог выступления «горняков» в группе ЛК

Тайсон ФЬЮРИ: «Бездомный, если мы пересечемся – вырублю тебя наглухо»
Бокс | 18.12.2025, 20:37
Тайсон ФЬЮРИ: «Бездомный, если мы пересечемся – вырублю тебя наглухо»
Тайсон ФЬЮРИ: «Бездомный, если мы пересечемся – вырублю тебя наглухо»
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Футбол | 19.12.2025, 08:54
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19.12.2025, 06:05
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 5
Бокс
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем