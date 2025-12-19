Кубок Испании. Определены участники 1/8 финала: Бетис и Атлетик идут дальше

Вечером 17 декабря состоялись еще три матча 1/16 финала Кубка Испании.

Успешно прошли эту стадию клубы Ла Лиги Бетис и Атлетик Бильбао.

Атлетик в овертайме забил победный гол в ворота Оуренсе (1:0 д.в). Бетис нанес поражение Мурсии (2:0).

Клуб Хетафе выбыл из турнира, уступив Бургосу (1:3).

В 1/8 финала Кубка Испании вышли: 10 клубов Ла Лиги: Атлетик Бильбао, Атлетико Мадрид, Барселона, Реал Мадрид, Алавес, Эльче, Осасуна, Реал Бетис, Реал Сосьедад, Валенсия, а также 5 команд Сегунды: Альбасете, Бургос, Культураль Леонеса, Депортиво Ла-Корунья, Расинг Сантандер

Последний участник 1/8 финала будет определен 6 января в матче Гранада [D2] – Райо Вальекано, игра перенесена из-за участия гостей в 6-м туре Лиги конференций.

Кубок Испании. 1/16 финала. 18 декабря 2025

Бургос – Хетафе – 3:1

Голы: Гонсалес Бальестерос, 45+1 (пен), Кордоба, 57, 73 – Алекс Санкрис, 32

Оуренсе – Атлетик Бильбао – 0:1 д.в.

Голы: Хаурегисар, 105+1

Мурсия – Бетис – 0:2

Голы: Кучо, 30 (пен), Пиньейро дель Аламо, 85 (автогол)

Результаты 1/16 финала