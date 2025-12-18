Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
18 декабря 2025, 18:28 | Обновлено 18 декабря 2025, 18:32
ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала снимок голышом. Фигура – топ

Елизавета Третьякова продолжает публиковать откровенный контент

ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала снимок голышом. Фигура – топ
Instagram. Елизавета Третьякова

Жена вингера «Колоса» Максима ТретьяковаЕлизавета Третьякова – привлекла внимание подписчиков новой сторис в Instagram.

На опубликованном фото Елизавета позирует в откровенном образе, сделав явный акцент на сексуальности и женственности.

Кадр выполнен в минималистичном стиле и подчеркивает ее фигуру.

Подобные публикации не впервые становятся поводом для обсуждений – жена футболиста регулярно делится стильными и провокационными моментами из своей жизни.

Напомним, Максим Третьяков выступает за «Колос», тогда как его избранница активно развивает свое присутствие в социальных сетях.

GloryUkraine
Все-таки добре, що Лапченко не є представником нетрадиційної орієнтації,бо був би зараз в трусах сам Третьяков, а не його дружина.😉😀
