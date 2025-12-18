ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала снимок голышом. Фигура – топ

Жена вингера «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – привлекла внимание подписчиков новой сторис в Instagram.

На опубликованном фото Елизавета позирует в откровенном образе, сделав явный акцент на сексуальности и женственности.

Кадр выполнен в минималистичном стиле и подчеркивает ее фигуру.

Подобные публикации не впервые становятся поводом для обсуждений – жена футболиста регулярно делится стильными и провокационными моментами из своей жизни.

Напомним, Максим Третьяков выступает за «Колос», тогда как его избранница активно развивает свое присутствие в социальных сетях.