  Кристал Пэлас – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
Кристал Пэлас
18.12.2025 22:00 - : -
КуПС
Лига конференций
18 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 18 декабря 2025, 17:47
Кристал Пэлас – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 18 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Кристал Пэлас – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря, свою встречу в Лиге конференций проведут Кристал Пэлас – КуПС. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Хоть «стекольщики» и заслужили играть в Лиге Европы, из-за конфликта интересов клуб вынужден выступать в Лиге конференций. В еврокубках Кристал Пэлас одержал три победы и дважды уступил, это позволяет девятую строчку в общей турнирной таблице. Отставание от топ-8 составляет всего одно очко, так что обязательно надо выиграть, чтоб пропустить стадию 1/16 финала.

Команда в чемпионате идет на высоком пятом месте, выглядит солидно, учитывая уровень АПЛ, сразу трое конкурентов отстают по дополнительным показателям. В последнем туре «стекольщики» проиграли дома Манчестер Сити со счетом 0:3. Пока команда успевает на два фронта, а в Лиге конференций есть и вовсе неплохие шансы взять трофей. Сразу семеро игроков пропустят предстоящий матч, шестеро из-за травм, один вызван из-за травм.

КуПС

Перед последним туром основного раунда Лиги конференций, КуПС находится за бортом плей-офф, занимая 25 строчку, но шансы пробиться в следующий круг остаются, так как отставание от 24 места составляет всего одно очко. В активе у финского клуба одна победа, столько же поражений и три ничьи.

Свой последний матч команда провела дома против швейцарской Лозанны, расписав нулевую ничью. Чуть больше месяца назад «канарейки» стали чемпионами своей страны, данный титул стал восьмым в истории и вторым кряду.

Победа в предстоящем матче позволит пробиться вперед, но обыграть такого серьезного представителя АПЛ, в его же логове, выглядит, как что-то невероятное. У клуба три кадровые потери перед этим противостоянием.

Прогноз

Команды ранее между собой никогда не играли, а в предстоящей битве хозяева котируются безоговорочными фаворитами. Матч интересен тем, что обе команды имеют турнирную мотивацию.

Ротация состава со стороны Кристал Пэлас реальна, но клубу важно выиграть с хорошей разницей мячей, ведь это повысит шансы на финиш в восьмерке. Поставлю на успех хозяев с форой -2 за коэффициент 2.

Кристал Пэлас
18 декабря 2025 -
22:00
КуПС
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
