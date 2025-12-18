Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 декабря украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В 15:30 по Киеву украинка начнет встречу против Магды Линетт. Свитолина выступает за команду VB Realty Hawks («Ястребы»), а Линетт – за Game Changers Falcons («Соколы»).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

World Tennis League. 18 декабря

VB Realty Hawks – Game Changers Falcons