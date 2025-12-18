Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию противостяния на World Tennis League
18 декабря украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
В 15:30 по Киеву украинка начнет встречу против Магды Линетт. Свитолина выступает за команду VB Realty Hawks («Ястребы»), а Линетт – за Game Changers Falcons («Соколы»).
World Tennis League. 18 декабря
VB Realty Hawks – Game Changers Falcons
- Элина Свитолина – Магда Линетт
- Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт
- Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев
- Денис Шаповалов – Даниил Медведев
