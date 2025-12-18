Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
18 декабря 2025, 15:15 | Обновлено 18 декабря 2025, 15:21
Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию противостяния на World Tennis League

18 декабря украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В 15:30 по Киеву украинка начнет встречу против Магды Линетт. Свитолина выступает за команду VB Realty Hawks («Ястребы»), а Линетт – за Game Changers Falcons («Соколы»).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

World Tennis League. 18 декабря

VB Realty Hawks – Game Changers Falcons

  • Элина Свитолина – Магда Линетт
  • Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт
  • Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев
  • Денис Шаповалов – Даниил Медведев
📺 Видеотрансляция

По теме:
Свитолина уверенно разобралась с 55-й ракеткой мира на турнире в Бенгалуру
Орлы нанесли разгромное поражение команде Костюк. Монфис победил дважды
Kites (Костюк) – Eagles (Бадоса). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юки Бхамбри Рохан Бопанна Элина Свитолина Магда Линетт выставочный турнир смотреть онлайн World Tennis League Даниил Медведев Денис Шаповалов
