ФОТО. Криштиану Роналду построил самый дорогой особняк в Португалии

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду построил самый дорогой частный дом в Португалии. Роскошный особняк расположен в престижном районе Quinta da Marinha недалеко от Лиссабона и оценивается примерно в $29 миллионов.

Новый дом форварда сборной Португалии впечатляет своими масштабами и оснащением. По информации источников, особняк включает частный кинотеатр и спа-зону, два бассейна, теннисный корт, а также просторный гараж, спроектированный специально для коллекции суперкаров Роналду.

Quinta da Marinha считается одним из самых элитных районов страны и давно привлекает бизнесменов, звезд и спортсменов. Именно там Роналду решил построить свой новый семейный дом, который уже называют архитектурной жемчужиной португальской Ривьеры.

Криштиану Роналду продолжает выступления за «Аль-Наср», совмещая футбольную карьеру с масштабными инвестициями в недвижимость.