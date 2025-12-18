ФОТО. Криштиану Роналду построил самый дорогой особняк в Португалии
Криштиану Роналду продолжает вкладывать миллионы в недвижимость на родине
Португальская звезда футбола Криштиану Роналду построил самый дорогой частный дом в Португалии. Роскошный особняк расположен в престижном районе Quinta da Marinha недалеко от Лиссабона и оценивается примерно в $29 миллионов.
Новый дом форварда сборной Португалии впечатляет своими масштабами и оснащением. По информации источников, особняк включает частный кинотеатр и спа-зону, два бассейна, теннисный корт, а также просторный гараж, спроектированный специально для коллекции суперкаров Роналду.
Quinta da Marinha считается одним из самых элитных районов страны и давно привлекает бизнесменов, звезд и спортсменов. Именно там Роналду решил построить свой новый семейный дом, который уже называют архитектурной жемчужиной португальской Ривьеры.
Криштиану Роналду продолжает выступления за «Аль-Наср», совмещая футбольную карьеру с масштабными инвестициями в недвижимость.
🚨🚨| Cristiano Ronaldo has built Portugal’s 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐍𝐒𝐈𝐕𝐄 mansion in Quinta da Marinha. Valued at about $29 million. 🇵🇹💰— CentreGoals. (@centregoals) December 18, 2025
It features a private cinema and spa, two swimming pools, a tennis court, and a garage built to house his collection of supercars. pic.twitter.com/U9LziZ6swb
