Алонсо после победы над Талаверой: что сказал о Мбаппе и целях Реала
Тренер мадридцев отметил прогресс команды
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).
О Мбаппе
«Он внес решающий вклад своими голами, ему всегда легко забивать», – отметил тренер.
О том, доволен ли он
«Наша цель – прогрессировать, и мы уже достигли этого, поэтому я доволен и рад. Нам не хватало стабильности и слаженности в действиях на поле, нужно было быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может произойти.
Сейчас наша единственная цель – игра с «Севильей». Чтобы удачно завершить год, нам нужны три очка. После этого мы сделаем паузу и продолжим работать над улучшением всех аспектов», – сказал Алонсо.
