Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо после победы над Талаверой: что сказал о Мбаппе и целях Реала
Испания
18 декабря 2025, 05:00 | Обновлено 18 декабря 2025, 05:01
118
0

Алонсо после победы над Талаверой: что сказал о Мбаппе и целях Реала

Тренер мадридцев отметил прогресс команды

18 декабря 2025, 05:00 | Обновлено 18 декабря 2025, 05:01
118
0
Алонсо после победы над Талаверой: что сказал о Мбаппе и целях Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).

О Мбаппе

«Он внес решающий вклад своими голами, ему всегда легко забивать», – отметил тренер.

О том, доволен ли он

«Наша цель – прогрессировать, и мы уже достигли этого, поэтому я доволен и рад. Нам не хватало стабильности и слаженности в действиях на поле, нужно было быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может произойти.

Сейчас наша единственная цель – игра с «Севильей». Чтобы удачно завершить год, нам нужны три очка. После этого мы сделаем паузу и продолжим работать над улучшением всех аспектов», – сказал Алонсо.

По теме:
Болельщики Реала оставили громкие послания у базы клуба
Алонсо – о матче Реал – Талавера: как интрига сохранялась до конца
Пенальти или нет? Бывший судья разобрал эпизод с Луниным и Ди Ренцо
Хаби Алонсо Реал Мадрид Андрей Лунин Кубок Испании по футболу Талавера Килиан Мбаппе
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА наказал Баварию за инцидент в матче Лиги чемпионов
Футбол | 18 декабря 2025, 04:41 0
УЕФА наказал Баварию за инцидент в матче Лиги чемпионов
УЕФА наказал Баварию за инцидент в матче Лиги чемпионов

Клубу грозит частичное закрытие трибун

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17 декабря 2025, 23:55 6
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке

Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17.12.2025, 08:41
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Футбол | 17.12.2025, 07:47
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17.12.2025, 09:26
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 44
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем