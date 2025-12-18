Алонсо после победы над Талаверой: что сказал о Мбаппе и целях Реала

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).

О Мбаппе

«Он внес решающий вклад своими голами, ему всегда легко забивать», – отметил тренер.

О том, доволен ли он

«Наша цель – прогрессировать, и мы уже достигли этого, поэтому я доволен и рад. Нам не хватало стабильности и слаженности в действиях на поле, нужно было быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может произойти.

Сейчас наша единственная цель – игра с «Севильей». Чтобы удачно завершить год, нам нужны три очка. После этого мы сделаем паузу и продолжим работать над улучшением всех аспектов», – сказал Алонсо.