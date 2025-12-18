ПСЖ обыграл Фламенго: Луис Энрике оценил сложный финал

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в финале Межконтинентального кубка ФИФА над «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

«Мы изучили «Фламенго». Это команда, которая не только побеждает, но и демонстрирует качественный футбол. Очень компактная команда, которая надежно защищается на всех участках поля.

Матч был крайне сложным. Конечно, Филипе способен тренировать любую команду в Европе», – приводит слова Энрике L’Équipe.