Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ обыграл Фламенго: Луис Энрике оценил сложный финал
Франция
18 декабря 2025, 03:58 |
83
0

ПСЖ обыграл Фламенго: Луис Энрике оценил сложный финал

Тренер прокомментировал победу команды в финале Межконтинентального кубка

18 декабря 2025, 03:58 |
83
0
ПСЖ обыграл Фламенго: Луис Энрике оценил сложный финал
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в финале Межконтинентального кубка ФИФА над «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

«Мы изучили «Фламенго». Это команда, которая не только побеждает, но и демонстрирует качественный футбол. Очень компактная команда, которая надежно защищается на всех участках поля.

Матч был крайне сложным. Конечно, Филипе способен тренировать любую команду в Европе», – приводит слова Энрике L’Équipe.

В серии после матчевых пенальти французская команда одолела бразильцев. Украинский защитник парижан Илья Забарный в этом матче не появился на поле.

По теме:
Президент ПСЖ после триумфа в кубке отметил россиянина
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ повторил достижения Барселоны и Баварии в XXI веке
ПСЖ Луис Энрике Фламенго Илья Забарный Межконтинентальный кубок по футболу
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Речь идет про обычный ушиб? Спортивный врач рассказал о травме Судакова
Футбол | 18 декабря 2025, 02:47 0
Речь идет про обычный ушиб? Спортивный врач рассказал о травме Судакова
Речь идет про обычный ушиб? Спортивный врач рассказал о травме Судакова

Дмитрий Бабелюк считает, что хавбек сможет принять участие в следующей игре

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17 декабря 2025, 18:35 13
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»

Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua

Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17.12.2025, 21:57
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17.12.2025, 23:55
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 44
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
16.12.2025, 07:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем