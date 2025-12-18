Президент ПСЖ после триумфа в кубке отметил россиянина

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился эмоциями после победы клуба в Межконтинентальном кубке.

Парижский клуб завоевал трофей, обыграв «Фламенго» в финале (1:1, пен. 2:1). Украинский защитник парижан – Илья Забарный – так и не появился на поле в этом матче.

«Мы начали год с завоевания трофея (Суперкубка Франции) и завершаем его еще одним титулом. Это невероятно приятно.

Шесть трофеев – это весомая часть истории клуба, Франции, наших болельщиков и Парижа. У нас сильная команда, отличный тренер, профессиональный спортивный консультант, преданный персонал и лучшие фанаты. Мы действительно счастливы. Сегодня испытываем особую гордость. Победа здесь, в Катаре, – это нечто исключительное.

Сафонов? Он сыграл блестяще. У нас два вратаря высочайшего уровня. Отбить четыре пенальти – это настоящий класс», – сказал Аль-Хелайфи.