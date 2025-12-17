Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Известный украинский тренер провел переговоры с клубом из Казахстана

Известный украинский тренер провел переговоры с клубом из Казахстана
Роман Григорчук

Экс-наставник ЛНЗ Роман Григорчук вскоре может вернуться к тренерской деятельности. Как уже сообщалось, в его услугах заинтересован казахстанский клуб «Актобе» из Актюбинска, который по итогам сезона-2025 занял третье место в национальном чемпионате.

Как стало известно Sport.ua, 60-летний тренер уже провел предварительные переговоры с потенциальными работодателями. Не исключено, что в ближайшее время он отправится из аэропорта Кишинева в далекое путешествие, где должен ознакомиться с клубным руководством, условиями работы и согласовать контрактные нюансы.

В свое время Григорчук уже работал в Казахстане – в 2018 и 2019 годах он с небольшим перерывом возглавлял «Астану». Последним же клубом в его деятельности был ЛНЗ, из которого тренер был уволен после пяти месяцев работы, в мае 2025 года.

