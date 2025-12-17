ФОТО. Итальянская журналистка поразила откровенным снимком
Дилетта Леотта знает, как привлечь внимание
Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Дилетта Леотта привлекла внимание новым сторис в Instagram.
Звезда DAZN опубликовала зеркальное фото из ванной комнаты, появившись в откровенном образе.
На снимке Леотта позирует в черном боди, подчеркнувшем ее фигуру.
Подобные публикации давно стали частью ее имиджа – болельщики регулярно называют Дилетту одной из самых сексуальных персон спортивного телевидения Европы и мира.
