Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Это станет неплохой реабилитацией за последние неудачи»
Англия
17 декабря 2025, 18:39 | Обновлено 17 декабря 2025, 18:40
191
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Это станет неплохой реабилитацией за последние неудачи»

Украинский специалист высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Ноа»

17 декабря 2025, 18:39 | Обновлено 17 декабря 2025, 18:40
191
0
КВАРЦЯНЫЙ: «Это станет неплохой реабилитацией за последние неудачи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Украинский специалист Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «боле-синие» сыграют с «Ноа»:

– Виталий Владимирович, чего вы ожидаете от матча «Динамо», который для киевлян ничего не значит с турнирной точки зрения?

– «Динамо» – исторический клуб для Украины и, возможно, для Европы. Поэтому я уверен, что в каждом поединке киевляне настраиваются на победу. Да, в последнее время не все складывается так, как они и мы того хотим. Однако, это престиж, поэтому, надеюсь, что в последнем матче года динамовцы покажут достойный футбол. А если победят, то это станет неплохой реабилитацией за последние неудачи в Европе.

Поединок между киевским «Динамо» и «Ноа» состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву

Ранее сообщалось о том, что легионер «Динамо» пропустит матч с «Ноа».

По теме:
Хавбек Динамо: «Матч еврокубка очень важен для нас. Для будущего команды»
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Экс-нападающий сборной Румынии: «Бленуце – игрок не для борьбы за титул»
Виталий Кварцяный Динамо Киев Лига конференций Ноа Ереван Динамо - Ноа
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением
Футбол | 17 декабря 2025, 13:32 3
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением

Алиша Леманн доказала, что футбол и стиль могут идти рядом

Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17 декабря 2025, 08:23 11
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги

Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»

Есть Сафонов, где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Кубка
Футбол | 17.12.2025, 18:05
Есть Сафонов, где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Кубка
Есть Сафонов, где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Кубка
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Футбол | 16.12.2025, 19:32
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17.12.2025, 08:41
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 13
Футбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 28
Футбол
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
16.12.2025, 00:01 13
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 107
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем