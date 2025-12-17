КВАРЦЯНЫЙ: «Это станет неплохой реабилитацией за последние неудачи»

Украинский специалист Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «боле-синие» сыграют с «Ноа»:

– Виталий Владимирович, чего вы ожидаете от матча «Динамо», который для киевлян ничего не значит с турнирной точки зрения?

– «Динамо» – исторический клуб для Украины и, возможно, для Европы. Поэтому я уверен, что в каждом поединке киевляне настраиваются на победу. Да, в последнее время не все складывается так, как они и мы того хотим. Однако, это престиж, поэтому, надеюсь, что в последнем матче года динамовцы покажут достойный футбол. А если победят, то это станет неплохой реабилитацией за последние неудачи в Европе.

Поединок между киевским «Динамо» и «Ноа» состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву

Ранее сообщалось о том, что легионер «Динамо» пропустит матч с «Ноа».