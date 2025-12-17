Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 14:55 | Обновлено 17 декабря 2025, 14:56
977
2

ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру

Матч «Оболонь» – «Металлист 1925» стал последним в карьере Виталия Сухина

17 декабря 2025, 14:55 | Обновлено 17 декабря 2025, 14:56
977
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру
Виталий Сухин

Украинский лайнсмен Виталий Сухин, который отработал 119 матчей в УПЛ, объявил о завершении карьеры в возрасте 45 лет.

««Оболонь» – «Металлист 1925». 12.12.2025. Мой путь футбольного арбитра длиной в 20 лет получил свое логическое завершение. 119 игр в Премьер-лиге Украины, более 200 игр среди профессиональных команд. На моей странице нет ни одного большого поста, но сейчас я бы очень хотел, чтобы именно эту запись увидело как можно больше юношей, которые заканчивают или уже закончили футбольную школу.

С детства я обожал футбол. Все свое свободное время я проводил с мячом. После тренировки с удовольствием шел играть во дворе, возле школы, где угодно. Я мечтал играть в «Барселоне», но моего таланта хватило только на сборную вуза, где я учился. Период, когда я окончательно понял, что профессионального футболиста из меня не получилось, был невероятно грустным.

В возрасте 17 лет мне впервые предложили попробовать себя футбольным арбитром, и это вызвало у меня максимально негативную реакцию, еще и в сопровождении эпитетов, которые обычно болельщики используют в адрес этой профессии. Но прошло длительное время и годы занятий, которые тебе не интересны, работы, которая не приносит никакого удовольствия, и я очень захотел все же найти себя в профессиональном футболе. Я начал довольно поздно, только в 25 лет. Я не успел стать арбитром ФИФА и вообще арбитром. Получилось стать ассистентом. Но я провел прекрасные 20 лет, занимаясь любимым делом, за которое еще и сейчас неплохо платят). Как говорил кто-то из великих: «занимайся любимым делом и ты ни дня в жизни не будешь работать».

Юные футболисты, если вы поняли, что не будете играть в «Реале» или «Барселоне», у вас есть отличные шансы вывести эти команды на поле. Вы еще можете попасть в середину игры, а не смотреть на все с трибуны. Вы будете общаться с теми, на кого другие смотрят только по телевизору.

Я буду безгранично счастлив, если этот пост поможет кому-то осуществить свою мечту выходить на футбольные поля в матчах профессиональных команд», – написал Сухин на своей странице в Facebook.

По теме:
Более месяца в Турции. Александрия объявила планы на зимние сборы
«Надо потерпеть». Маркевич оценил решение Динамо оставить Костюка тренером
Жена экс-игрока сборной Украины: «Боже, я не понимаю, как мы остались живы»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Facebook
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17 декабря 2025, 08:23 11
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги

Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»

Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб
Футбол | 17 декабря 2025, 07:59 13
Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб
Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб

Конопля может сменить клубную прописку

ФОТО. Как Килиан Мбаппе выбил из ПСЖ еще 60 млн евро
Футбол | 17.12.2025, 15:09
ФОТО. Как Килиан Мбаппе выбил из ПСЖ еще 60 млн евро
ФОТО. Как Килиан Мбаппе выбил из ПСЖ еще 60 млн евро
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футбол | 16.12.2025, 19:43
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 17.12.2025, 09:02
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Через впровадження ВАР лайнсменів зараз вже не так люто лають, ніж раніше. А скоро ще й кутові на повторах дивитимуться
Ответить
+1
Likarua
Респект. Щастя в майбутньому. 
Ответить
0
Популярные новости
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 28
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 103
Футбол
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем