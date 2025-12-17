ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру

Украинский лайнсмен Виталий Сухин, который отработал 119 матчей в УПЛ, объявил о завершении карьеры в возрасте 45 лет.

««Оболонь» – «Металлист 1925». 12.12.2025. Мой путь футбольного арбитра длиной в 20 лет получил свое логическое завершение. 119 игр в Премьер-лиге Украины, более 200 игр среди профессиональных команд. На моей странице нет ни одного большого поста, но сейчас я бы очень хотел, чтобы именно эту запись увидело как можно больше юношей, которые заканчивают или уже закончили футбольную школу.

С детства я обожал футбол. Все свое свободное время я проводил с мячом. После тренировки с удовольствием шел играть во дворе, возле школы, где угодно. Я мечтал играть в «Барселоне», но моего таланта хватило только на сборную вуза, где я учился. Период, когда я окончательно понял, что профессионального футболиста из меня не получилось, был невероятно грустным.

В возрасте 17 лет мне впервые предложили попробовать себя футбольным арбитром, и это вызвало у меня максимально негативную реакцию, еще и в сопровождении эпитетов, которые обычно болельщики используют в адрес этой профессии. Но прошло длительное время и годы занятий, которые тебе не интересны, работы, которая не приносит никакого удовольствия, и я очень захотел все же найти себя в профессиональном футболе. Я начал довольно поздно, только в 25 лет. Я не успел стать арбитром ФИФА и вообще арбитром. Получилось стать ассистентом. Но я провел прекрасные 20 лет, занимаясь любимым делом, за которое еще и сейчас неплохо платят). Как говорил кто-то из великих: «занимайся любимым делом и ты ни дня в жизни не будешь работать».

Юные футболисты, если вы поняли, что не будете играть в «Реале» или «Барселоне», у вас есть отличные шансы вывести эти команды на поле. Вы еще можете попасть в середину игры, а не смотреть на все с трибуны. Вы будете общаться с теми, на кого другие смотрят только по телевизору.

Я буду безгранично счастлив, если этот пост поможет кому-то осуществить свою мечту выходить на футбольные поля в матчах профессиональных команд», – написал Сухин на своей странице в Facebook.